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Здоровье, красота и медицина // Педикюр и маникюр // маникюр и педикюр в Праге

маникюр и педикюр в Праге

Милые девушки! Приглашаю Вас на маникюр, педикюр с покрытием гель-лак. Работаю с высококачественными материалами, все инструменты проходят стерилизацию. Разнообразие цветов и дизайнов!
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604438134
U Rajské zahrady 779/12, Žižkov, 130 00 Praha-Praha 3, Чехия , NK studio


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