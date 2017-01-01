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В рубриках:
Здоровье, красота и медицина
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Педикюр и маникюр
// маникюр и педикюр в Праге
маникюр и педикюр в Праге
Милые девушки! Приглашаю Вас на маникюр, педикюр с покрытием гель-лак. Работаю с высококачественными материалами, все инструменты проходят стерилизацию. Разнообразие цветов и дизайнов!
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Контакты
m.alya@mail.ru
604438134
U Rajské zahrady 779/12, Žižkov, 130 00 Praha-Praha 3, Чехия
,
NK studio
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