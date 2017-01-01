Грузоперевозки, переезды, перевозка Прага Чехия
Комфортно не значит дорого!
Переезжаете и хотите сделать этот процесс приятным и менее затруднительным?
Грузоперевозки, переезды по Праге и ЧР
Доверьтесь профессиональным и самым надежным водителям в Праге. Мы доставим Вас в любую точку Чешской Республики тогда, когда Вам это будет удобно!
Трансферы
В спектр наших услуг также входит доставка мебели из Ikea, Sconto, XXLutz и других магазинов по Праге.
Подробную интересующую вас информацию, вы можете узнать,
по телефону: +420 774 229 559
или написав в ЛС: http://vk.com/id347600738
27