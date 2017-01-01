1 TECHNOK - Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов и iРhone в Праге. Специализированный сервис по ремонту компьютерной техники в Праге готов устранить неполадки любой сложности. Большой опыт работы, детали в наличии, оперативность, низкие цены.

Наш пражский сервисный центр предлагает починку ноутбуков и телефонов всех популярных производителей. У нас всегда найдутся запчасти для вашего ноута или мобильного телефона. Большой опыт мастеров позволяет исправлять даже самые сложные поломки, поэтому при возникновении неполадок сразу же обращайтесь к нам. Предлагаем: - Смену матрицы - Починку видеокарты - Ремонтные работы по материнской плате - Починк или замену клавиатуры - Устранение неполадок с питанием, батареей - Ремонт оргтехники, мобильных девайсов - Ремонт техники Apple