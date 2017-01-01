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Магазины // Техника и электроника // 1 TECHNOK - Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов и iРhone в Праге. Специализированный сервис по ремонту компьютерной техники в Праге готов устранить неполадки любой сложности. Большой опыт работы, детали в наличии, оперативность, низкие цены.
Бизнес // Разработка software // 1 TECHNOK - Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов и iРhone в Праге. Специализированный сервис по ремонту компьютерной техники в Праге готов устранить неполадки любой сложности. Большой опыт работы, детали в наличии, оперативность, низкие цены.
Услуги // Ремонт электроники и техники // 1 TECHNOK - Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов и iРhone в Праге. Специализированный сервис по ремонту компьютерной техники в Праге готов устранить неполадки любой сложности. Большой опыт работы, детали в наличии, оперативность, низкие цены.

1 TECHNOK - Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов и iРhone в Праге. Специализированный сервис по ремонту компьютерной техники в Праге готов устранить неполадки любой сложности. Большой опыт работы, детали в наличии, оперативность, низкие цены.

Наш пражский сервисный центр предлагает починку ноутбуков и телефонов всех популярных производителей. У нас всегда найдутся запчасти для вашего ноута или мобильного телефона. Большой опыт мастеров позволяет исправлять даже самые сложные поломки, поэтому при возникновении неполадок сразу же обращайтесь к нам. Предлагаем: - Смену матрицы - Починку видеокарты - Ремонтные работы по материнской плате - Починк или замену клавиатуры - Устранение неполадок с питанием, батареей - Ремонт оргтехники, мобильных девайсов - Ремонт техники Apple
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Контакты
https://technok.cz
790324039
Americká 293/12, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Česko , Как к нам добраться Метро: зеленая линия А - Náměstí Míru, Трамвай: 22 - остановка Jana Masaryka, Трамвай: 13 - остановка Zvonařka, Автобус: 135 - остановка Jana Masaryka


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