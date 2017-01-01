1 TECHNOK - Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов и iРhone в Праге. Специализированный сервис по ремонту компьютерной техники в Праге готов устранить неполадки любой сложности. Большой опыт работы, детали в наличии, оперативность, низкие цены.
Наш пражский сервисный центр предлагает починку ноутбуков и телефонов всех популярных производителей. У нас всегда найдутся запчасти для вашего ноута или мобильного телефона. Большой опыт мастеров позволяет исправлять даже самые сложные поломки, поэтому при возникновении неполадок сразу же обращайтесь к нам.
Предлагаем:
- Смену матрицы
- Починку видеокарты
- Ремонтные работы по материнской плате
- Починк или замену клавиатуры
- Устранение неполадок с питанием, батареей
- Ремонт оргтехники, мобильных девайсов
- Ремонт техники Apple
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