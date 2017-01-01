Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 11 °C
В рубриках:
Бизнес // Разработка software // Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.

Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.

Veeam® понимает, что внедрение концепции непрерывного бизнеса — Always-On Enterprise™, — то есть бизнеса, работающего 24.7.365, может оказаться непростой задачей. Поэтому Veeam™ открыл новое направление на рынке: доступность данных для непрерывной работы бизнеса — Availability for the Always-On Enterprise™. Продукты Veeam призваны помочь компаниям в достижении показателей целевого времени и точки восстановления (RTPO™) менее 15 минут для всех приложений и данных. Решение Veeam Availability Suite™ (включает в себя Veeam Backup & Replication™) эффективно использует виртуализацию, системы хранения данных и облачные технологии. Это позволяет ему обеспечивать бесперебойную работу современных дата-центров, экономить время, снижать риски и значительно уменьшать расходы, тем самым помогая заказчикам Veeam решать текущие и будущие бизнес-задачи.
35 0
Показать на карте
Контакты
www.veeam.com
226 251 819
Pobřežní 78, 186 00 Praha 8 - Karlín , Office building Keystone


Мобильная версия