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Сервис ноутбуков, компьютеров и техники Apple в Праге Если у Вас: Не включается MacBook Не стартует MacBook Нет изображения или искажение изображения 10-20 минут работает и выключается Вы уронили (ноутбук, планшет) Ноутбук Apple залит (водой, пивом, вином, соком и т.д.) Разбита матрица Перечислять с какими неисправностями приносят к нам в ремонт ноутбуки, можно долго, как правило 90% сданных в ремонт ноутбуков ремонтируются. 10% ограничение экономического характера или не целесообразность ремонта ноутбука, тогда мы предлагаем выкупить Ваш ноутбук на запчасти. Мы делаем ремонт ноутбуков, компьютеров в Чехии, всех известных производителей: ACER, ASUS, APPLE (macbook, macbook air, macbook pro, iMac) Compaq DELL Fujitsu-Siemens HP (Hewlett Packard) LENOVO LG IBM Roverbook Samsung Sony VAIO Toshiba и не очень известных производителей ноутбуков BENQ, Bliss, E-machines, FlyBook, (Dialoque), Gateway, Getac, Gericom, Hyunday, iRU, MaxSelect, Mitac, MSI, NEC, Panasonic, Packard Bell, SHARP. Мы осуществляем ремонт Apple в Праге: iPad, iPhone, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air. Ремонт ноутбуков в Праге, в течении одного рабочего дня!* *при наличии запчастей Если Вам нужен ремонт ноутбуков или техники Apple в Праге. Позвоните нам!!! Все вопросы можно задать по телефону, наши инженеры Вас проконсультируют по любому вопросу касательно нашей деятельности.