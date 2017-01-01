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Сервис ноутбуков, компьютеров и техники Apple в Праге
Если у Вас:
Не включается MacBook
Не стартует MacBook
Нет изображения или искажение изображения
10-20 минут работает и выключается
Вы уронили (ноутбук, планшет)
Ноутбук Apple залит (водой, пивом, вином, соком и т.д.)
Разбита матрица
Перечислять с какими неисправностями приносят к нам в ремонт ноутбуки, можно долго, как правило 90% сданных в ремонт ноутбуков ремонтируются. 10% ограничение экономического характера или не целесообразность ремонта ноутбука, тогда мы предлагаем выкупить Ваш ноутбук на запчасти.
Мы делаем ремонт ноутбуков, компьютеров в Чехии, всех известных производителей: ACER, ASUS, APPLE (macbook, macbook air, macbook pro, iMac) Compaq DELL Fujitsu-Siemens HP (Hewlett Packard) LENOVO LG IBM Roverbook Samsung Sony VAIO Toshiba и не очень известных производителей ноутбуков BENQ, Bliss, E-machines, FlyBook, (Dialoque), Gateway, Getac, Gericom, Hyunday, iRU, MaxSelect, Mitac, MSI, NEC, Panasonic, Packard Bell, SHARP.
Мы осуществляем ремонт Apple в Праге:
iPad,
iPhone,
iMac,
MacBook,
MacBook Pro,
MacBook Air.
Ремонт ноутбуков в Праге, в течении одного рабочего дня!*
*при наличии запчастей
Если Вам нужен ремонт ноутбуков или техники Apple в Праге. Позвоните нам!!! Все вопросы можно задать по телефону, наши инженеры Вас проконсультируют по любому вопросу касательно нашей деятельности.
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