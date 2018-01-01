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В рубриках:
Магазины // Продукты питания // Французские соки и нектары CARAÏBOS
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Французские соки и нектары CARAÏBOS

Премиальные фруктовые соки CARAÏBOS разработаны во Франции в 1976 году для профессиональных бартендеров. Линейка насчитывает 40 видов натуральных экзотических и традиционных соков, нектаров, напитков, а также микс основ для популярных коктейлей. Подходят также для приготовления оригинальных лимонадов, ситро и морсов. Высшее качество фруктов, максимальный процент их содержания при минимуме сахара и калорий. Партнер IBA (International Bartenders Association). Эксклюзивная дистрибуция. Стекло, 1л. Только e-shop по Праге.
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https://francegourmet.eu/
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Radimova 2056/46, 16900, Praha 6 , -


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