Французские соки и нектары CARAÏBOS

Премиальные фруктовые соки CARAÏBOS разработаны во Франции в 1976 году для профессиональных бартендеров. Линейка насчитывает 40 видов натуральных экзотических и традиционных соков, нектаров, напитков, а также микс основ для популярных коктейлей. Подходят также для приготовления оригинальных лимонадов, ситро и морсов. Высшее качество фруктов, максимальный процент их содержания при минимуме сахара и калорий. Партнер IBA (International Bartenders Association). Эксклюзивная дистрибуция. Стекло, 1л. Только e-shop по Праге.