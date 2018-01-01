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В рубриках:
Образование и наука
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Автошколы
// Автошкола в Праге Жижков
Автошкола в Праге Жижков
Хотите уверенно чувствовать себя за рулем автомобиля?
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Контакты
info@avtoskola.cz
www.avtoskola.cz
+420777092350
Roháčova 109/1609, Praha 3 - Žizkov
,
Мы находимся близко к центру, до офиса можно добраться от ст. Florence (автобусом 207), Naměsti Republiky (трам.15), Želivského (трам. 11) до остановки Ohrada
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