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Образование и наука // Автошколы // Автошкола в Праге Жижков

Автошкола в Праге Жижков

Хотите уверенно чувствовать себя за рулем автомобиля?
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Контакты
www.avtoskola.cz
+420777092350
Roháčova 109/1609, Praha 3 - Žizkov , Мы находимся близко к центру, до офиса можно добраться от ст. Florence (автобусом 207), Naměsti Republiky (трам.15), Želivského (трам. 11) до остановки Ohrada


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