BABYLON - языковая школа при Первой Славянской Гимназии с правом приема государственного экзамена.

Первая Славянская гимназия с языковой школой в Праге предлагает Вам учиться вместе с нами! Получить качественное европейское образование, хорошо знать выбранный иностранный язык, учиться именно в ГОСУДАРСТВЕННОМ, а не частном университете Европы, стать специалистом в сфере, позволяющей максимально реализовать Ваши умения и навыки — если все это так, то мы Вам с удовольствием поможем! Наша гимназия является базовой школой Карлова университета философского факультета. Мы предлагаем годовые курсы с интенсивным изучением чешского языка и профильных предметов, подготовкой к поступлению в вузы Чехии. Существует программа «Летние месячные курсы чешского языка для поступления в чешские средние школы», «Годовые и полугодовые курсы чешского языка для поступления в чешские средние школы» "Языковой лагерь в Праге ","Оздоровительный языковой лагерь в Карловых Варах" и языковые курсы иностранных языков с носителями языков. http://babylon-school.cz/ru