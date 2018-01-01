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Образование и наука // Средние и средние профессиональные школы // BABYLON - языковая школа при Первой Славянской Гимназии с правом приема государственного экзамена.
Образование и наука // Учебные центры, курсы // Подготовительные // BABYLON - языковая школа при Первой Славянской Гимназии с правом приема государственного экзамена.
Образование и наука // Языковые школы // BABYLON - языковая школа при Первой Славянской Гимназии с правом приема государственного экзамена.

BABYLON - языковая школа при Первой Славянской Гимназии с правом приема государственного экзамена.

Первая Славянская гимназия с языковой школой в Праге предлагает Вам учиться вместе с нами! Получить качественное европейское образование, хорошо знать выбранный иностранный язык, учиться именно в ГОСУДАРСТВЕННОМ, а не частном университете Европы, стать специалистом в сфере, позволяющей максимально реализовать Ваши умения и навыки — если все это так, то мы Вам с удовольствием поможем! Наша гимназия является базовой школой Карлова университета философского факультета. Мы предлагаем годовые курсы с интенсивным изучением чешского языка и профильных предметов, подготовкой к поступлению в вузы Чехии. Существует программа «Летние месячные курсы чешского языка для поступления в чешские средние школы», «Годовые и полугодовые курсы чешского языка для поступления в чешские средние школы» "Языковой лагерь в Праге ","Оздоровительный языковой лагерь в Карловых Варах" и языковые курсы иностранных языков с носителями языков. http://babylon-school.cz/ru
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Контакты
http://babylon-school.cz/ru
+420 703 623 062
Praha 1 , ul. Mastná 13 , Центр Прага


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