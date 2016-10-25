Евро в Чехии: когда ждать, почему, что будет и другие вопросы

Жителей Чехии давно беспокоит вопрос, при каких обстоятельствах правительство одобрит вступление страны в еврозону. Что при этом произойдет, как это отразится на населении и можно ли избежать евро? Публикуем ответы на самые частые вопросы.

На какие выгоды могут рассчитывать жители Чехии, если евро сменит национальную валюту страны – чешскую крону? Прежде всего, не нужно будет пересчитывать цены с евро на кроны при путешествиях по Евросоюзу. Страна получит стабильную валюту, для поддержки которой не потребуется вмешательство Нацбанка.



Чехия вступит в еврозону, где уже находится 19 стран Евросоюза. Тех, кто пока этого не сделал, евро в будущем все равно ожидает, так как ввод общеевропейской валюты в перспективе – одно из условий вступления в ЕС. И хотя пока совсем непонятно, когда евро появится в Чехии, план, как все должно произойти, уже подготовлен.

Графическое обозначение евро € отсылает к греческой букве эпсилон, что как бы говорит о том, что Греция – колыбель европейской цивилизации. Евро появился в начале 90-х гг., но банкноты и монеты были запущены в оборот только в 2002 году. На данный момент евро-валютой ежедневно платит за товары и оплачивает услуги более 200 млн жителей Евросоюза.

Почему вообще евро появился?

Причин много, но, кроме символической (объединение всех стран ЕС с помощью единой валюты), речь идет в первую очередь об экономических выгодах. Единая валюта исключает колебания обменных курсов, повышает прозрачность и качество торговли, делает дешевле безналичные расчеты с другими государствами и доступнее инвестиции, а также туризм.

Несмотря на все указанные преимущества, с вводом евро Чехия лишится некоторых ключевых валютных полномочий. Прежде всего, она не сможет гибко реагировать на развитие экономики изменением курса. Сейчас этим занимается Чешский национальный банк, который искусственным образом ослабляет чешскую крону.

Чешские кроны



В противном случае в Чехии евро стоил бы дешевле. Чехии также придется присоединиться к стабилизационному и спасательному механизму, который предполагает помощь государствам-должникам, например, Греции, а это всегда существенная нагрузка на государственный бюджет.

Чехия может откладывать вход в еврозону

Если Дания и Великобритания еще при появлении евро сразу договорились о том, что для них сделают исключение по принятию этой валюты, то за Чехией такого права никто не закреплял. Голосуя на референдуме за вступление Чешской Республики в Евросоюз, народ согласился с тем, что в будущем национальную валюту заменит евро, хотя на тот момент все знали, что это будет возможно только в будущем. Возможности отказаться от евро нет – можно только продолжать оттягивать этот момент.

Условия вступления в ерозону

Чтобы вступить в еврозону, страна должна выполнить определенные условия, требующие стабильности цен и обменных курсов, а также прочного государственного бюджета. Пока что Чехия этим критериям не соответствует.

Когда Чехия вступит в еврозону? Этот вопрос интересует практического каждого жителя страны.

Точную дату, когда в Чехии появится евро, должно установить правительство, но этого пока так и не произошло. В настоящее время известен только план, как все будет проходить. Как наличные, так и безналичные евро появятся за один день, и это будет сродни «шоковой терапии». Чехия при этом хочет использовать опыт смены валюты 1993 года, когда распалась Чехословакия.

Скачать сценарий ввода евро в Чехии, одобренный в 2006 году, с сайта Министерства финансов ЧР

Наиболее частые вопросы чехов в связи с евро

Почему мы должны принимать евро?

Чешская Республика обязалась сделать это, вступая в Евросоюз. Дату ввода евро, тем не менее, каждая страна выбирает самостоятельно.

Можно ли провести референдум, чтобы не вводить евро вообще?

В нынешних обстоятельствах это невозможно, так как правила вступления в ЕС этого не предусматривают. Единственная возможность не принимать евро – выйти из состава Евросоюза, как это сделала Великобритания. Также допускается вариант, что Чехия начнет продвигать изменения в европейских договоренностях, чтобы не вводить евро.

Когда Чехия примет евро, зарплаты у чехов будут такие же, как у немцев?

Нет. Ввод евро никак не повлияет на чешские цены и зарплаты. Евро только ускорит процесс приближения к уровню экономики Германии, и на это потребуется не один год.

Где гарантии, что магазины не будут пользоваться вводом евро и завышать цены?

В Чехии, как и, например, в Словакии, цены будут определенное время указывать в двух валютах – в кронах и евро. Пересчет и округление цен будут контролироваться государством.

Можно ли будет обменять кроны на евро бесплатно?

Да. Банки и другие финансовые организации будут определенное время обменивать кроны на евро бесплатно. Чешские монеты и банкноты постепенно исчезнут из оборота.

Если у меня ипотека на много лет в чешских кронах, я что-то потеряю из-за перехода на евро?

Нет. Все будет пересчитано в соответствии с заранее установленным курсом. Ввод евро никак не отразится на процентных ставках ипотечных кредитов.

Источник: blesk.cz