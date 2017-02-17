Налоговая декларация за 2016 год в Чехии: что нужно знать

В налоговом периоде 2016 года произошли важные изменения. Мы собрали информацию, как правильно заполнить и подать налоговую декларацию и сводку о доходах и расходах, какие изменения в сфере налогообложения нужно знать и до каких сроков нужно отправить все документы. Также вы найдете в статье ссылки на образцы всех необходимых бланков.

До конца марта 2017 года всем, кто получал какой-либо облагаемый налогом доход в Чехии, нужно подать налоговую декларацию. Каждый год это касается около 2 млн жителей страны. Заполнить бланк розового цвета и подсчитать сумму налога не так легко. Чтобы упростить этот процесс, можно использовать интерактивные формуляры от портала Idnes.cz.

Важно знать! В этом году жители Чехии могут впервые использовать административную новинку – упрощенную налоговую декларацию на 2 страницы. Но будьте внимательны! Сокращенный бланк предназначен только для тех налогоплательщиков, которые трудоустроены и получают прибыль только от так называемой зависимой деятельности (деятельность, которая выполняется по указанию того, кто платит за нее зарплату). Этот пункт регулирует §6 закона о налогах с прибыли.

Скачать упрощенный бланк налоговой декларации за 2016 год в Excel Этот документ НЕ предназначен для: - налогоплательщиков с доходами от самостоятельного предпринимательства, аренды и других видов прибыли;

- налогоплательщиков с источником дохода за границей;

- налогоплательщиков, подающих дополнительную декларацию. Функциональность формуляра тестировала компания Mazars.

Если вы ведете самостоятельную предпринимательскую деятельность, занимаетесь каким-либо малым бизнесом или получаете доходы от аренды, ремесленной или другой деятельности, вам нужно будет заполнить стандартный бланк.

В бланке от iDNES.cz нужно внести только личные данные, доходы и расходы. Все необходимое посчитается автоматически. Если навести курсор на самые сложные поля, отображается инструкция.

Скачать стандартный бланк налоговой декларации за 2016 год в Excel

Нюансы заполнения и отправки налоговой декларации в Чехии

Заполненные налоговые декларации достаточно распечатать и отправить в финансовое учреждение. Вы можете подать черно-белую версию и не тратить время на переписывание данных в оригинальный бланк Министерства финансов. По закону, используемый бланк должен по данным, содержанию и графическому оформлению отвечать оригиналу.

Обратите внимание! Если у вас есть «датова схранка», вам нужно отправить налоговую декларацию в электронной форме.

Если вы хотите использовать официальный бланк Министерства финансов, его можно скачать здесь.

Перед тем как начать заполнение налоговой декларации, будет полезным вспомнить новинки в налоговом периоде за 2016 год, которые могут касаться и вас.

Повышение налоговых льгот для семей с детьми

Первое изменение касается семей с 2 и более детьми. За 2016 год для них уменьшился налог на прибыль благодаря повышению налоговой скидки на второго и последующего ребенка. Если семьи с 1 ребенком в 2016 году получают такую же скидку, как и раньше (13 404 крон), то для семей с двумя детьми скидка увеличилась с 15 084 до 17 004 крон, для семей с тремя и более детьми – с 17 004 до 20 604 крон.

«Налоговую льготу может использовать только один из родителей. Если скидка оказывается больше, чем налог с прибыли, то появляется право на налоговый бонус в размере разницы между налоговой льготой и налогом с прибыли. Семья с тремя детьми благодаря повышению налоговой льготы может улучшить финансовое положение на 4800 крон», – рассказывает налоговый консультант Габриэла Иванко из компании Mazars.

В связи с повышением минимальной зарплаты наименьший доход, при котором возникает право на налоговый бонус, составляет 59 400 крон.

Еще одним позитивным изменением для семей с маленькими детьми в Чехии стало повышение скидки на налог для тех, чей ребенок ходит в детский сад или другое учреждение дошкольного образования. Бонусы для детсадовцев за 2016 год поднялись по сравнению с 2015 годом на 700 крон и составили 9 900 крон. Максимальный лимит детсадовского бонуса можно получить на каждого ребенка.

Изменения для работающих пенсионеров

Еще одно изменение должно порадовать работающих пенсионеров. В 2015 году пенсионеры, которые получали дополнительную прибыль с деятельности или аренды в размере от 840 тысяч крон в год, должны были облагать свою государственную пенсию налогом независимо от ее размера. В июне 2016 года Конституционный суд ЧР принял решение, что собственная прибыль пенсионеров не будет влиять на обложение пенсии налогом.

Это значит, что работающие пенсионеры заплатят налог за 2016 год намного меньше, чем раньше. По информации налогового консультанта Габриэлы Иванко, налогообложению для пенсионеров в 2016 году будут подлежать только годовые доходы больше 356 400 крон.

Повышение лимита для уплаты налога солидарности

Люди со сверхстандартными доходами в Чехии кроме обычного налога на прибыль должны платить так называемый налог солидарности (solidární daně). За 2016 год он составит 7% от прибыли выше 1 296 288 крон (в 2015 году лимит составлял 1 277 328 крон).

Налогом солидарности облагаются только зарплаты и доходы от самостоятельной предпринимательской деятельности. Прибыль от капитального имущества, аренды, собственности и других источников таким налогом в Чехии не облагается.

Первая скидка за переход на систему электронного учета выручки EET

В налоговой декларации за 2016 год можно будет впервые применить налоговую скидку за введение системы электронного учета выручки в размере 5 000 крон. Это разовая скидка, и воспользоваться ей можно только в том налоговом периоде, в течение которого предприниматель впервые установил новую систему.

«Физические лица получают скидку в размере 5 000 крон за введение и эксплуатацию системы электронного учета выручки с налоговой базой от самостоятельной предпринимательской деятельности в размере от 199 тысяч крон и выше», – объясняет Габриэла Иванко.

Сводка о доходах и расходах

Кроме налоговой декларации большинство предпринимателей в Чехии должно сдать сводку о доходах и расходах (Přehled o příjmech a výdajích) Чешскому управлению социального обеспечения (ČSSZ) и медицинской страховой компании.

Сводку о доходах и расходах для Управления социального обеспечения можно найти и заполнить на сайте ePortál ČSSZ (по этой ссылке можно прочитать и правила заполнения).

Бланк можно заполнить в электронной форме, а затем распечатать и отправить в Управление социального обеспечения до 2 мая 2017 года.

Бланки для подсчета медицинской страховки предлагают на своих сайтах сами страховые компании в форме интерактивных формуляров. Они отличаются друг от друга только по названию. Расчет во всех бланках одинаковый. Заполнить и отправить этот документ также можно до 2 мая 2017 года. Оплату необходимо провести до 10 мая 2017 года, или в течение 8 дней с момента подачи сводки.

Сводки о доходах и расходах для разных страховых компаний за 2016 год можно найти по ссылкам ниже (кликните по ссылке правой кнопкой и выберите «Сохранить ссылку как»):

- Formulář Všeobecné zdravotní pojišťovny

- Formulář Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

- Formulář České průmyslové zdravotní pojišťovny

- Formulář Oborové ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

- Formulář Vojenské zdravotní pojišťovny

- Formulář Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny

- Formulář Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Инструкция для заполнения (образец VZP).