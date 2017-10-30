Собственный бизнес в Чехии: Пошаговая инструкция

Почему вести бизнес в Чехии - хорошо?
- «Удобная» законодательная база для предпринимателей.
- Низкий уровень коррупции и преступности.
- Открытая шенгенская зона.
- Легко создать предприятие, зарегистрировать собственность и получить кредит в банке.
- Низкие ставки на кредиты.
- Только в Чехии частные предприниматели оказывают столь сильное влияние на экономику (частники здесь - самый крупный работодатель).
- Треть всех трудящихся страны работает у индивидуальных предпринимателей.
- Лояльная система налогообложения.
- Прозрачность ведения деятельности.
- Бизнес в Чехии является основанием для получения визы.
Перспективные направления бизнеса в Чехии в 2017 году:
1. Туризм. Чехия по праву считается туристическим сердцем Европы, поэтому на первом месте среди перспективных направлений бизнеса туризм остается всегда, а с ним связано многое:
- проживание (отели, апартаменты),
- питание (рестораны, закусочные),
- сувениры (магазины, палатки),
- транспортное обслуживание (автопрокат, такси),
- экскурсии (туристические агентства),
- досуг (клубы, салоны красоты, фитнес-центры и т.д.).
2. Экспорт. Товары местного производства обладают двумя важными свойствами: качество и приемлемые цены. Показатель роста экспорта чешских товаров растет с каждым годом, в настоящее время он превышает показатель в 10%. Данные о вывозе чешских товаров приближаются к рекорду. Лидером экспорта является автопром.
3. Импорт. Здесь нужно проявить смекалку и сделать выгодное предложение условий и цены для потребителей. А в последствии не зацикливаться лишь на Чехии и расширять свой бизнес, как минимум, в соседние страны.
Что делать дальше?
После выбора сферы деятельности необходимо ее зарегистрировать. Есть два варианта: начать с нуля или купить уже готовый и действующий бизнес и переоформить его на себя.
Открытие фирмы в Чехии с нуля
Процесс регистрации: 2-3 недели
Стоимость: от 10 000 чешских крон
Необходимо:
- Комплект документов (копии паспортов и свидетельства о рождении, справка о несудимости, варианты названия, размер уставного капитала, адреса директора и учредителей и т.д.)
- Уникальное название (проверить его на уникальность можно бесплатно на сайте https://overovac.cz/).
- Выбрать виды деятельности
- Зарегистрировать фирму у нотариуса (notářský zápis). Эта услуга платная и стоит у нотариуса 4000 чешских крон.
- Получить лицензию на торговую деятельность (ее выдают в Чешском Управлении по предпринимательской деятельности).
- Внести уставной капитал в банк (он может составлять даже 1 крону).
- Подать документы на регистрацию в городской суд (Městský soud по адресу Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2). При подаче документов необходимо оплатить фиксированную пошлину - 6 тысяч чешских крон.
- Открыть счет в чешском банке (процедура занимает около 1 часа)
- Зарегистрировать фирму в налоговых органах Чехии (Finanční úřad).
Покупка готовой компании
Срок переоформления: около 10 дней
Стоимость: зависит от различных факторов (истории, НДС и т.д.)
Предложений по продаже уже готовых фирм - зарегистрированных, поставленных на учет в налоговых органах, имеющих юридический адрес и уставной капитал - множество. Есть фирмы с историей и без нее. При переоформлении компании можно сменить название, адрес, вид деятельности, директора и учредителей.
Что стоит знать?
Конкуренция в Чехии большая, но тем не менее спрос превышает предложение (из-за огромного потока туристов), что позволяет работать как уже зарекомендовавшим себя предпринимателям, так и новичкам. Но! Развивать собственный бизнес в чужой стране дело не простое. Здесь нужно учитывать множество факторов: от «другого» законодательства до нашей «другой» ментальности. Часто бывает такое, что излишняя самостоятельность приводит к потере денег и времени. А так как весь бизнес построен на принципе: человек + человек, то стоит найти верных помощников, которые тебя понимают.
Где найти дополнительные средства на свое дело?
Местный Sberbank CZ a.s. предлагает выгодные условия своим клиентам, в частности, предпринимателям малого бизнеса:
- - Инвестиционные кредиты до 25 млн. чешских крон: можно купить помещение, оборудование или недвижимость для последующей сдачи в аренду.
- - Финансирование для индивидуальных предпринимателей и компаний в виде кредита без обеспечения имуществом заемщика.
- - Также банк предлагает открыть «Честный бизнес-счет» или «Честный счет Предприниматель» для индивидуальных предпринимателей, который включает в себя массу преимуществ.
- - Рефинансирование текущих кредитов, оформленных в других банках (с обеспечением, без обеспечения, с овердрафтами).
- - Оформление кредита (с обеспечением и без) - абсолютно бесплатное.
- - Клиент может выбрать фиксированную или плавающую процентную ставку.
А если в другом банке вам предложат меньшую процентную ставку на кредит - Sberbank CZ a.s. - предоставит вам точно такую же.
Анна Даниленко, банкир отделения Sberbank CZ a.s. по адресу Na Pankráci 1724/129, Praha 4
«Мы ценим каждого нашего клиента и его честность. В свою очередь мы всегда применяем индивидуальный подход к решению задач, знаем что именно нужно нашим клиентам и готовы работать «под ключ». В чешском Sberbank нет никаких языковых барьеров, даже наш online banking на русском языке».
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- Вас проконсультируют в любом отделении Sberbank CZ a.s.
- Информацию об услугах банка можно найти на сайте www.sberbank.cz/ru/
- Либо позвонить по номеру 543 525 860 (в рабочие дни) и узнать более подробную информацию или назначить личную встречу с консультантом.
Адреса русскоязычных отделений Sberbank CZ a.s., обслуживающих предпринимателей и субъекты малого бизнеса
Прага:
- - Václavské nám. 804/58, 110 00 Praha 1
- - Lazarská 8/13, 120 00 Praha 2
- - Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Брно:
- - Panská 2/4, 602 00
Карловы Вары:
- - T. G. Masaryka 854/25, 360 01
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