Изменения в ЕЕТ: Когда ждать очередного подключения, и сохранится ли чековая лотерея?

Неожиданное решение Конституционного суда Чехии вызывает ряд вопросов. Больше всего пострадали поставщики кассового оборудования и ПО: на складах лежат тысячи касс.

Конституционный суд Чехии отменил некоторые положения закона об электронном учете выручки EET. По мнению конституционных судей, необходимо детальнее оценить влияние закона на различные группы предпринимателей. Третья и четвертая волны ЕЕТ пока откладываются. Это отразится в первую очередь на поставщиках технологического оборудования, которые уже были подготовлены к его реализации.

Со следующего года закон об электронном учете выручки должен был вступить в силу для всех предпринимателей и компаний в Чехии. Более 300 тысяч юрлиц и ИП пока может вздохнуть с облегчением: старт последующих этапов электронизации учета выручки отложили на неопределенный срок.

Что произошло?

В пятницу, 15 декабря, Конституционный суд Чехии решил отменить некоторые положения закона о ЕЕТ. Изменения коснутся также 150 тысяч предпринимателей и компаний, которые подключились к системе электронного учета выручки еще в прошлом году. От обязательной отправки чеков с помощью ЕЕТ освободят платежи банковскими картами. Кроме того на чеках не нужно будет указывать DIČ – идентификационный номер налогоплательщика.

Ждать ли третьей и четвертой волны подключения к системе EET?

Обе фазы обязательно пройдут, но теперь неизвестно, когда именно это произойдет. Конституционный суд отменил положения закона, по которым третья волна ЕЕТ должна была начаться 1 марта, а четвертая (последняя) – в июне 2018 года. В третью волну подключиться к системе электронного учета выручки должны были ремесленники, фирмы в сфере транспорта и сельского хозяйства. На четвертом этапе закон об электронном учете выручки должен был начать действовать для всех остальных групп предпринимателей.

Конституционный суд также отметил, что работа над положениями о ЕЕТ должна проходить одновременно с изменением законодательства, а не на основании постановлений правительства, как это произошло в ноябре, когда министры освободили от электронного учета выручки незрячих и глухих предпринимателей, а также продавцов карпов в канун Рождества.

Данное решение повысит давление на правительство, которому придется поторопиться с подготовкой поправок к закону. Министры уже давно ведут дискуссии о том, что исключения из ЕЕТ нужно узаконить. Еще до пятницы, 15 декабря, они были уверены, что у них есть большой запас времени и следующим фазам ЕЕТ ничего не угрожает. Теперь им придется взглянуть на эту ситуацию иначе.

Изменятся ли теперь правила чековой лотереи?

С октября за каждым чеком закрепляется лотерейный номер, который позволяет выиграть один из 20 тысяч призов. Розыгрыши проводятся каждый месяц. Вердикт Конституционного суда может повлиять и на правила лотереи. Раньше, например, клиент мог зарегистрировать только один чек от одного продавца в день. Соблюдение данного условия проверили по номеру DIČ. Теперь регистрационную форму нужно будет изменить.

Согласно изменениям, в чековой лотерее не смогут участвовать чеки, которые будут получать клиенты, оплатившие товар или услугу банковской картой. Этот момент придется проработать, так как в противном случае многие люди будут выбирать оплату наличными, чтобы участвовать в розыгрыше.

Чем обернутся изменения для поставщиков оборудования?

Отсрочка третьей и четвертой волны на неопределенный срок влечет за собой сложности для поставщиков кассовых аппаратов и программного обеспечения для отправки электронных чеков.

Они рассчитывали, что в ближайшие месяцы к системе электронного учета выручки подключатся сотни тысяч предпринимателей и компаний, и на основании этого пополняли склады. В настоящее время на складах лежат тысячи касс.

Источник: ihned.cz