Аншлаг заказывали? Бизнес PR-специалиста в Праге

Все мы наблюдаем, как в последние годы улучшилось качество русскоязычных концертов в Праге. Стало заметно больше разнообразных мероприятий. Кто за этим стоит и в чем особенности концертного бизнеса? Чтобы узнать подробности, мы встретились с PR-специалистом Джамилей Андреевой, которая работает с большинством организаторов мероприятий в Чехии.

- Джамиля, почему вы решили заниматься рекламой концертов?

- О, это долгий путь, как я до такого докатилась. Но могу сказать точно, что для меня это стало наркотиком, я получаю огромное удовольствие, принося радость людям.

- Как вы выбираете проекты? С какими организаторами сотрудничаете?

- Очень просто. В большинстве случаев у меня предоплата 100%. Если организатор концерта идёт на эти условия, то я беру проект в работу, так как вижу, что люди настроены серьезно. В редких случаях, когда я предполагаю, что собрать зал будет легко, могу начать работать с предоплаты 60%.

Чаще всего одни и те же кампании возвращаются в Прагу с новыми проектами или повторяют удачный концерт через год-полтора. На некоторых артистов действительно можно собирать залы ежегодно, но это редкость. В идеале перерыв должен быть хотя бы 2,5 или 3 года (по крайней мере в таком маленьком городе).

Так что особо и не выбираю. Мало кто готов так рисковать! Для меня каждый концерт в Праге – это сумасшествие, азарт. Сама бы я не рискнула никого везти сюда.

- Кто ваши партнёры?

- Это немецкие, российские, украинские и чешские организаторы концертов и концертные директоры. иногда ко мне обращаются и event-менеджеры и маркетологи.

- Как вас находят организаторы концертов?

- Чаще всего по сарафанному радио. Я как-то пыталась сама связаться с топовыми мировыми турне популярных англоязычных артистов, но пока на меня не обратили внимания. Надеюсь, в будущем, придется поработать и со стадионами типа О2-арены и Летняны. Также мечтаю поработать с боями без правил или спортивными чемпионатами. Для этого активно учу английский язык. Дается сложно, но обязательно осилю.

- На какие концерты сложно собирать людей, а на какие – проще?

- Любое мероприятие без языкового ограничения легче продвигать. Сейчас самое сложное для меня – это спектакли на русском языке. Очень мало публики в интернете, приходится изощряться, искать оффлайн-каналы взаимодействия. Раньше было сложно и с балетом, но теперь я поняла, как это делать. И собрать зал на балет уже не представляет сложности.

Также многое зависит от плотности мероприятий: чем их больше, тем меньше шансы что будет аншлаг. Достаточно сложно собирать людей на такие долгосрочные мероприятия, как выставки. Я четыре месяца продвигала мультимедийную выставку “Босх: ожившие видения в Праге”. Это на данный момент самое сложное мероприятие. Больше из-за ограниченного бюджета и финансовых возможностей организатора выставки, нежели из-за контента. Сама выставка была великолепна.

- Сколько стоят ваши услуги?

- Это сложный и простой вопрос одновременно. Затраты на привлечение зрителя в среднем одинаковые и зависят от стоимости каждого билета, включая все расходы на рекламу. Моя задача – снизить этот показатель до возможного минимума качественно или количественно. Я беру оплату за целый проект, независимо от того, на каком этапе ко мне обращается организатор концерта.

- Какие гарантии вы можете дать, что соберете аншлаг на мероприятие?

- Я не могу дать никаких гарантий, что люди побегут покупать билеты охапками. Могу обеспечить максимальный охват используя все возможные мыслимые и немыслимые комбинации инструментов маркетинга. Я продаю охват. Там, где это возможно, я его увеличиваю за счёт генерации контента. Где нет – чисто механически. Но... и это не поможет, если изначально неправильно установлена ценовая политика. Или выбран политизированный артист, или ещё что-то сам артист начудит... Его поведение сильно отражается на продажах.

- В каких случаях вы не будете продвигать концерт?

- Никаких ресторанно-барных концертов. Я против того, чтобы артист выступал перед жующей публикой. Другое дело, если это корпоратив или свадьба, где это принято. Но там, слава богу, не нужен пиарщик.

Я не продаю билеты сама и не беру от этого процент. Эффективнее направлять покупателей туда, где им будет удобно купить билет, а не скакать по городу на лошади и развозить распечатанные листочки. 21-й век на дворе. Есть тикетарт, тикетстрим, а сейчас и русскоязычная касса Tickets.420on.cz: у них можно купить билеты как онлайн, так и в офисе в центре Праги.

- Кто работает в вашей команде?

- Команды пока нет, я одна. Я очень долгое время занималась тем, что заставляла, мотивировала людей работать – и просто устала. Мне проще сделать все самой, чем объяснить, научить, написать инструкцию, проконтролировать, переделать, а потом ещё и заплатить за это. В случаях крайней необходимости я прибегаю к услугам фрилансеров или уже на самом мероприятии призываю волонтеров. Часто некоторые вещи поручаю делать самим организаторам концертов. Сейчас попытаюсь в очередной раз собрать коллектив, но подход будет принципиально другим, и надеюсь, это сработает.

- Как вы отдыхаете?

- После каждого мероприятия несколько дней, если есть возможность, лежу неподвижно.

- Какие концерты ждут нас в 2019 году?

- Из самых ожидаемых, это концерт Лободы в Карлине 4 апреля, 15 февраля в театре Гиберния выступит Михаил Жванецкий, 12 марта состоится концерт группы "РукиВверх" в большом зале Люцерны. На День Валентина будет трибьют Metallica с симфоническим оркестром в Карлине, а в ноябре 2019 состоится концерт Анны Нетребко в Общественном доме.

Это далеко не все проекты, просто перечислять долго. Все концерты можно найти на странице Афиша-Чехия на Фейсбуке, в Инстаграм @praguekoncert и на сайте mycz.info . Ко мне уже поступают заказы на 2020 год.

фотографии: Елизавета Короткова geometria.ru/praha/