12 университетов в Чехии попали в рейтинг лучших вузов мира THE

Британское издание Times Higher Education (THE) включило в рейтинг лучших вузов мира 12 чешских университетов. Самая высокая позиция у Карлова университета.

Фото: Каролинум, комплекс средневековых зданий Карлова университета в Праге. Фото shutterstock.com

Стали известны результаты мирового рейтинга вузов Times Higher Education World University Rankings за 2016 год от авторитетного британского издания. Этот рейтинг входит в тройку самых значимых в мире, поэтому оказаться в нем – честь для любого университета. В этом году оценки ставили 980 вузам со всего мира. Среди них есть высшие учебные заведения Чехии, Словакии, России, Украины и один белорусский университет.

По сравнению с результатами прошлого года на этот раз чешских вузов в рейтинге стало больше. Если в прошлом году в списке оказались девять университетов, то сейчас – двенадцать. Самого высокого места удостоился Карлов университет (Univerzita Karlova v Praze), который попал в сотню вузов от 401 до 500. Вторую высокую оценку заслужил Чешский технический университет в Брно, за ним следует Высшая химико-технологическая школа в Праге.

Также в списке присутствуют такие чешские вузы, как:

- ЧТУ в Праге (České vysoké učení technické v Praze),

- Масариков университет (Masarykova Univerzita),

- Университет им. Палацкого в Оломоуце (Univerzita Palackého v Olomouci),

- Чешский агротехнический университет (Česká zemědělská univerzita v Praze),

- Университет Пардубице (Univerzita Pardubice),

- Технический университет в Либерце (Technická univerzita v Liberci),

- Университет Томаша Бати в Злине (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně),

- Технический университет в Остраве (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava),

- Университет Западной Богемии в Пльзене (Západočeská univerzita v Plzni).

К сожалению, впервые с 2011 года в первые четыре сотни не вошел ни один чешский вуз. В прошлом году Карлов университет находился на позициях 401-500, и его обогнал Остравский технический университет с результатом 301-350 (вероятнее всего, по ошибке). В этом году вуз в Остраве опустился на 500 мест.

И если в этом году Карлов университет сохранил прошлогоднюю позицию, то другие чешские вузы заметно опустились. По мнению экспертов, европейские вузы вытесняют из первой половины рейтинга азиатские университеты, которые сейчас динамично развиваются. В списке, например, представлено 52 китайских вуза, 69 – японских и 31 – индийский.

По словам выпускника Оксфордского университета Ярослова Миллера, чешским вузам нужно продолжать проводить внутренние реформы, изменять менталитет. Вырасти на международном уровне не получится и без увеличения финансирования.

Результаты вузов из других стран

Из словацких вузов в рейтинг попали Университет Коменского и Словацкий технический университет в Братиславе. Венгрия может похвастаться семью университетами в списке, Польша – девятью.

Британское издание Times Higher Education в этом году высоко оценило российские вузы, всего в международный рейтинг попали 24 университета. Самая высокая позиция по традиции у МГУ им. Ломоносова – 188-е место. В рейтинге также присутствует четыре вуза из Украины, но все они находятся на позициях 801+. Единственный вуз Беларуси, который попал в рейтинг, – БГУ – также в конце списка.

Лучшие университеты мира, по версии журнала Times Higher Education, работают в США и Великобритании. В десятку сумел прорваться только один вуз из другой страны – Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, занявшая 9-е место.

ТОП-10 вузов мира от Times Higher Education:

1. Оксфордский университет

2. Калифорнийский технологический институт

3. Стэнфордский университет

4. Кембриджский университет

5. Массачусетский технологический институт

6. Гарвардский университет

7. Принстонский университет

8. Имперский колледж Лондона

9. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

=10. Калифорнийский университет в Беркли

=10. Чикагский университет

Всего в мире насчитывается около 20 тысяч вузов, поэтому оказаться в тысяче лучших – престижно. При составлении рейтинга аналитики учитывают количество студентов, докторантов и бюджет университета. Также они берут во внимание, сколько иностранных преподавателей читает лекции в вузе, на каком уровне поддерживается международное сотрудничество между университетами. Большую роль играет объем исследований и публикаций, а также финансирование в долларовом эквиваленте.

Индивидуальное место в рейтинге получили только первые 200 вузов, для остальных определили приблизительную позицию.

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