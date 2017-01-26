Киношкола Domkino в Праге открыла набор на весенний семестр

Cильный преподавательский состав, съемки с коптера, финальный питчинг перед европейскими продюсерами и фестивальными агентами – все это ждет участников весеннего семестра киношколы Domkino.cz в Праге. Мы поговорили с директором Domkino.cz Татьяной Деткиной и кинопродюсером Викторией Лупик о том, чем пражская киношкола Domkino отличается от других.

Т. Деткина:

Киношколы отличаются друг от друга концепцией, стилем работы. Среди них есть много интересных, но также есть несколько мне не симпатичных: например, «будем кичиться техникой», «пригласим читать лекции звезд Голливуда», «сделаем дизайнерский ремонт аудиторий». Наш стиль – это формат мастерской. Пришел – делай. Есть ноутбук и камера – отлично, а если нет – найдём. Наши педагоги помогают решать возникающие у студентов проблемы в режиме «здесь и сейчас». Все готовят свои проекты и все друг другу помогают. Метафорически отличия киношкол можно описать так. Вот перед нами два домика: домик Ниф-Нифа из соломки и Нуф-Нуфа из кирпича. Один удержит натиск Серого волка, а другой не удержит. И это фатальное отличие. И при этом есть отличия в декоре: если домик Ниф-Нифа из соломки, то у Наф-Нафа, скажем, из бумажки. Волка не удержат оба, но у второго как-то окошки и дымок из трубы красивее… Серый волк – эта метафора судьбы. И правда в том, что то ни одна школа, ни одни курсы не могут дать студентам стопроцентную гарантию превращения в «настоящих кинематографистов». Но в некоторых можно узнать, как строится «домик из кирпича».

Виктория Лупик и Татьяна Деткина

Курсы режиссуры и продюсирования в Праге Domkino.cz – единственная русскоязычная киношкола, ориентированная на Европу. Здесь учатся превращать идею в режиссерскую заявку со сценарием, художественной концепцией, тизером и трейлером. Киношкола работает в формате мастерской: здесь готовят проекты, как в настоящей съемочной группе.

В. Лупик:

«Честно говоря, я не знаю примеров российских киношкол, где программа нацелена на европейскую систему кинопроизводства и на результат – придумал историю, снял видео, ищешь продюсера. Это очень хорошо, – говорит Виктория. – Мне кажется студенты хорошо подготовили свои истории, видео материалы. На международных смотрах надо установить много контактов за пару дней, ты под постоянным давлением. Хорошо начинать с такого “дружелюбного формата”. Понятно, что студенты все равно немного волновались, так как это было финальное мероприятие, и хотелось показать максимум».

Виктория Лупик училась копродукции в Европе и подставила плечо не одному фильму. Собирала сложнейшие пазлы: разные страны, инвесторы, фонды, профессионалы со всего света. Наиболее известные работы, представленные на Берлинском кинофестивале: «Это не я» Марии Саакян, «Чайки» Эллы Манжиевой, «Территория».

В domkino.cz Виктория прочла в прошлом семестре две лекции, а также анализировала студенческие проекты на финальном питчинге.

Защиты проектов мастерской Domkino.cz проходят в конце каждого семестра. Финальные питчинги проходят на английском языке, в присутствии продюсеров, дистрибуторов и специалистов по продвижению на фестивалях. Почему не на русском или чешском? Английский – это язык международной киноиндустрии, и нужно знать профессиональную терминологию и уметь ее применять.

В. Лупик:

«Вопрос языка волновал меня изначально, – удивляется Виктория, – лекции на русском, питчинг - на английском. Главный вопрос был в том, все ли будет понятно студентам, ведь русский родной только для одной студентки, а англичан вообще нет. Но этой проблемы не было в принципе! И английский на презентациях был на хорошем уровне».

Сейчас Domkino.cz проводит новый набор на весенний семестр, который стартует 25 февраля. Студентов ожидает обновленная программа с уникальными курсами и самый сильный преподавательский состав за все время работы киношколы. Завершится семестр в июне защитой проектов (питчингом) перед международным жюри. Для кого-то это станет шансом найти продюсера, а для кого-то – поступить в престижную киношколу.

Занятия будут проходить в атмосферном историческом здании Ústřední budova Elektrických podniků hlavního města Prahy по адресу Bubenska 1 в Праге 7. Это известный памятник архитектуры пражского функционализма, в котором находятся офисы известных архитекторов, модельеров, дизайнеров и художников.

Что еще ждет участников весеннего семестра?

! Несколько очень полезных и современных воркошпов и лекций от приглашенных европейских деятелей кино (бесплатно для студентов).

! Съемки с коптера. Это уникальный воркшоп с настоящими киношными операторами и коптерами.

! Финальный питчинг.

Питчинг в Domkino.cz – это возможность показать свою работу действующим европейским продюсерам и фестивальным агентам. Это не 100% гарантия, что ваш фильм после этого непременно запустят в производство. Но! Каждому автору проекта продюсеры дают рекомендацию, каким может быть следующий шаг для его реализации.

Как правило, в школе учатся пражане. Но мастерская приглашает студентов и из других регионов – вдохновиться неповторимой атмосферой Праги и воплотить в жизнь самые смелые идеи.

В. Лупик:

Для приезжих – а я надеюсь, что к нам будут приезжать учиться из других регионов – Прага поможет отвлечься от привычной жизни и сосредоточиться на учебе. Наших студентов объединяет поиск себя в другой стране. Они серьезно настроены на поиск своего места в жизни и, возможно, поэтому прошли большой путь в сторону кино. Но они еще сомневаются в своем призвании, и это нормально.

В мастерскую принимают также тех, кто еще не получил образования и даже не поступил в университет. В таком случае занятия могут послужить хорошим стартом.

«Мастерская дает очень хороший старт. Вот представьте себе – вы пришли в мастерскую в профессиональном отношении как чистый лист. И за три месяца вы придумали историю, написали основной сюжет своего фильма, сняли тестовые видео. У вас появилось понимание и набор документов для следующего шага. Дальше это только вопрос выбранной стратегии - вуз или продолжение работы в мастерской», – объясняет Виктория. ​

- До какого числа продолжится набор на весенний семестр?

Т. Деткина: До того момента, как наберутся люди, которые смогут образовать мастерскую и сработаться.

- Сколько человек обычно обучается в группе на курсах?

Т. Деткина: Пятеро студентов – хорошая группа. Десять человек – не уверена.

- Реально ли стать кинорежиссером с нуля: без соответствующей подготовки и образования прийти на ваши курсы и потом запустить в производство собственный фильм?

Т. Деткина: Все когда-то начинают “с нуля”… Как мы выяснили опытным путем, найти продюсера – это реально. Например, проект “33 is enough” уже в каталоге чешских фильмов (хотя продюсер – из Украины).

Мы планировали создать мастерскую, скорее, для тех, кто уже где-то отучился, но что-то мешает ему или ей самостоятельно работать. Для творческой реализации нужна среда. В принципе, здесь важно понять, человек пришел красоваться или работать? Если работать, все будет в порядке, он или она, обязательно сделают свой проект.

- Как взаимодействуют люди разного возраста и разного уровня подготовки?

Т. Деткина: Как в жизни. Как в кино. Всегда вокруг люди разного возраста и разного уровня подготовки.

- Если студент не успевает создать фильм к заданному сроку или хочет продолжить обучение, можно ли учиться дальше?

Т. Деткина: Обучение у нас устроено так. Мы отбираем идеи фильмов, учим писать разные по жанру тексты, создавать видео и отбирать картинки. Все вместе это составляет “проект фильма”. Потом мы помогаем перевести его на английский. На питчинг приезжают специалисты, которые скажут, что делать дальше, над чем работать, с кем связаться и т.д. И это “дальше” может быть как в рамках нашей мастерской, так и где-то еще.

Чтобы стать участником весеннего семестра, нужно заполнить анкету на сайте domkino.cz и пройти творческий конкурс.

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