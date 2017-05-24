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Что грозит студентам в Чехии за купленные дипломные работы

Что грозит студентам в Чехии за купленные дипломные работы

artyommm 804 0
Студентка Университета Менделя в Брно провела исследование с целью узнать, сколько учащихся вузов заказывают дипломные работы в агентствах и у других авторов. Результаты впечатляют.
Фото: www.facebook.com/zaverecnaprace/photos
Что грозит студентам в Чехии за купленные дипломные работы

Дипломная работа под заказ в Чехии может обойтись в десятки тысяч крон. Несмотря на такие высокие цены, каждый десятый студент все равно ее покупает, – считает студентка Университета Менделя в Брно Вероника Краликова, которая провела собственное исследование.

Вузы в Чехии начали борьбу с «хострайтингом», или написанием студенческих работ под заказ. Пишут их другие студенты, выпускники или преподаватели. Согласно исследованию, одна страница дипломной работы стоит несколько сотен крон.

Вероника Краликова договорилась в интернете со своим преподавателем, чтобы он написал за нее работу на 12 страниц. За работу по информатике она заплатила 2,5 тысячи крон. Чтобы оценить ее качество, она обратилась еще в две компании. 

«Я получила готовые работы, которые были совершенно разные. Одна была средняя, похожая на те, что обычно сдают студенты. Другая работа была просто ужасная: там были неправильные цитаты, неправильно указанные источники, которые даже не использовались в работе, грамматические ошибки. Это была работа, которую бы человек не защитил», – говорит Краликова.

Студенческие работы заказывает 8% учащихся вузов. По крайней мере, таковы результаты исследования студентки, которая привлекала других учащихся для своего анализа. Краликова рассказывает, что на сайтах агентств, которые пишут работы за студентов, говорится, что они только помогают собрать материал, но на самом деле отдают готовую дипломную.

На основании своего исследования студентка сделала выводы, что ежегодно написание какой-либо учебной работы заказывает около 25 тысяч человек в Чехии. При средней стоимости 250 крон за страницу это значит, что речь идет о бизнесе на 200 млн крон в год.

Что будет за плагиат?

Чешские вузы умеют распознавать плагиат с помощью компьютерных программ. Именно благодаря этому недавно из Университета Менделя выгнали одного студента. Программа выявила 25% чужого текста в его работе, но при детальном рассмотрении оказалось, что весь труд на 100% представляет плагиат. Студент просто переписал ее другими словами. 

Если бы он заказал работу в агентстве, и это раскрылось бы, то его действия расценивались бы как уголовное преступление – мошенничество, а реального автора обвинили бы в пособничестве.

Источник: rozhlas.cz

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