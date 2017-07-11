Русская Гимназия в Чехии: лучший способ сделать ребенка билингвом

Освоить два языка в совершенстве и стать настоящим билингвом – задача не из простых. Но не для учеников Русских Гимназий, которые уже открыты в Великобритании, Франции и Израиле. Филиал такой школы в сентябре открывается и в Праге. Запись на учебный год уже открыта.

Фото: russiangymnasium.com

Что такое Русская Гимназия? Если сказать коротко – это дополнительное образование для русскоговорящих детей, которые живут за рубежом.

Какова цель Гимназии? Сделать из каждого ученика билингва, для которого русский язык и культура будут важной частью его личности, как и язык той страны, в которой он живет.

Кто там может учиться? Двери открыты для детей всех возрастов: от 2-летних малышей до подростков 17 лет.

Чему научат? В первую очередь – русскому языку . Ведь именно он является важнейшей составляющей развития, способом общения, основным инструментом познания окружающего мира. Но учить языку будут не только с помощью грамматики. Программа включает в себя как точные, так и гуманитарные науки. Ученики будут читать хорошую литературу, сочинять рассказы, вникать в науку, ставить опыты, выражать себя творчески, дискутировать… и все это на русском .

А кто будет преподавать? В команде Гимназии – профессора, ученые, квалифицированные специалисты из различных областей и сфер деятельности.

Когда будут проходить занятия? Каждую субботу.

Фото: russiangymnasium.com

Проект Русских Гимназий принадлежит психологу и бизнес-консультанту Юлии Десятниковой. Он успешно работает в нескольких странах уже более 10 лет.

Юлия Десятникова – основатель образовательных центров в России и Русских Гимназий за рубежом, психолог и бизнес-консультант

«На мой взгляд, огромная ошибка — считать, что учиться трудно и что это тяжелая работа. Стандартный вопрос мам в коридоре детям после уроков: “Ты устал?” Почему он должен устать, если урок был интересным, если его вел по-настоящему яркий педагог? Ребенку дико интересно жить, пока мы ему не объяснили, что это тяжело, трудно и что от этого надо уставать».

Фото: russiangymnasium.com

Екатерина Ксенофонтова – директор пражского филиала Русской Гимназии

«Я обожаю детей, с ними невероятно интересно работать и общаться! У меня самой двое детей, один из них – билингв (русский, чешский языки), поэтому моя заинтересованность в подобном проекте очевидна. Я тщательно изучила философию всех образовательных центров Юлии Десятниковой и поняла – это настоящая находка для родителей и детей русскоязычного сообщества Чехии. Здесь есть комплексный подход, уникальность методики, общая увлеченность и участие в процессе как учеников, так и учителей, творческая атмосфера, и, что самое важное, – развитие интереса к учебе. А русскоязычное сообщество и мультилингвальные семьи представлены в Чехии достаточно широко, что делает этот проект интересным большому количеству людей. Но “заболела” я этим проектом после знакомства с основателем Русских Гимназий и образовательных центров – Юлией Десятниковой и ее молодой и творческой командой. Такого единства мысли, потока воображения, неиссякаемого таланта и любви к своему делу встретишь нечасто. Всю команду объединяет одна мысль – сделать русскоязычных и мультилингвальных детей умнее, уникальнее, образованнее. И теперь и я стала частью этой команды, чему несказанно рада. Я постараюсь создать сообщество единомышленников и ту уникальную среду и атмосферу, где происходят удивительно интересные открытия и встречи».

Фото: russiangymnasium.com

Ноу-хау Гимназии – это творческий блок: ART и Drama. Это направление образовательных центров заслуживает отдельного внимания. Посредством живописи, создания коллажей и поделок, реализации театральных постановок педагоги учат детей познавать себя, самовыражаться и высказывать свое личное мнение о жизни через творчество. В Гимназии нет никаких рамок и пресловутых стереотипов. Свободомыслие – вот главное на творческих уроках в Русской Гимназии.

Маша Шмидт – преподаватель Русской Гимназии, художник, художник-постановщик, сценограф, а также автор программы и руководитель отделения ART в проекте

«Процесс живописи – это такой комплексный процесс, что в нем может оказаться целый ряд этапов: от пяти линий, налагающихся друг на друга, до самых разных комбинаций необычных техник. Это придает как процессу, так и результату огромную сложность и интерес. Мы на наших уроках часто предлагаем рисовать на очень больших форматах, что в принципе ставит ребенка в позицию, где можно развернуться, в том числе, и жестом. Наши ученики работают фактически всем телом, сталкиваясь с самим пространством».

Фото: russiangymnasium.com

Маша Виноградова – эксперт по Drama, автор программы образовательных центров Юлии Десятниковой по Drama и создатель этого направления обучения

«Drama – это канал саморазвития с точки зрения коммуникативных навыков и самоощущения. Мне сложно понять, как существуют люди, которые этим никогда не занимались; мне кажется, они что-то упустили. Театр учит разным аспектам взаимодействия с другими людьми: человек как член группы, работа внутри этой группы и то, что эта группа создает. Вот эти три направления – это то, на чем построен театр. Всегда есть коммуникативный процесс, который потом переключается на диалог со зрителем. Вот эти бесконечные диалоги и рефлексия – это то, зачем детям нужен театр. Показать себя, ощутить себя, быть успешным во взаимодействии с партнером, группой и зрителем».

Фото: russiangymnasium.com

Русская Гимназия в Праге предлагает несколько программ обучения:

1) Прогимназия (2-4 года)

В игровой, увлекательной форме детям в возрасте 2-4 лет развивают речь, разграничение языков, словарный запас и кругозор. И помогают закрепить основы билингвального восприятия мира.

2) Начальная школа (4-9 лет)

Общение происходит только на русском языке. Ученики укрепляют русский как один из родных языков. Дети учатся разговаривать, писать, читать и думать по-русски, получая при этом комплексное и разностороннее образование.

3) Старшая школа (10-15 лет)

Ученики старшей школы занимаются на русском языке всеми основными предметами, значительно пополняют словарный запас, учатся анализировать и исследовать, писать эссе, участвовать в дискуссиях и приобретают навыки публичных выступлений.

Фото: russiangymnasium.com

К тому же в Гимназии проводятся научные конференции и отчетные концерты, на которых ученики выступают перед публикой с докладами и творческими номерами. А также на занятия часто приходят гости – ученые и квалифицированные специалисты, которые знакомят учеников с различными областями работы и интересов.

Каждая из программ в Гимназии разделена на два блока: академический и творческий. Получается, что ребенок будет вовлечен в процесс обучения всесторонне – интеллектуально, эмоционально и физически.

Фото: russiangymnasium.com

Записаться на консультацию или собеседование можно по телефону +420 734 792 911 или по электронной почте prague@russiangymnasium.com

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