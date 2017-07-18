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Сколько стоит высшее образование в Чехии и за границей

Сколько стоит высшее образование в Чехии и за границей

artyommm 1189 0
Портал CNBC сравнил цены на высшее образование в разных странах.
Сколько стоит высшее образование в Чехии и за границей

Студенты в США в среднем платят за год обучения в общественном университете 20 090 долларов, или 460 000 крон в пересчете, – пишут на портале CNBC. Если учиться в частном вузе, то обучение будет дороже – 34 220 долларов в среднем. Чтобы получить высшее образование, многие студенты берут кредиты (44 млн молодых американцев поступили именно так). 

В Германии и Швеции студенты могут учиться абсолютно бесплатно. В Дании в рамках программы «Государственное образование» студентам платят стипендию на питание – 5 839 датских крон, или 20 500 чешских крон в пересчете. 

Обучение в государственном университете Токио, который считается одним из лучших в Азии, стоит около 100 000 крон в год. По данным организации ОЭСР, расходы на обучение одного студента в действительности выше в два раза. Инвестиции себя оправдывают: Япония занимает второе место по уровню образования взрослых в мире, около 50% населения получает диплом о высшем образовании.

Три из пяти лучших высших школ в Южной Америке находятся в Бразилии, где образование бесплатное. По информации ОЭСР, Бразилия вкладывает 20% своего бюджета в эту сферу. Но поступить в вуз сложно, и это обычно удается только студентам из состоятельных семей, так как нужно пройти дорогостоящие подготовительные курсы.

В Африке самым престижным считается университет в Кейптауне, который работает по принципу оплаты за каждый курс, пройденный студентом. Стоят они все по-разному.

Плата за обучение в Чехии

В Чешской Республике высшие школы делятся на общественные, государственные и частные. Под надзором Министерства образования, молодежи и физической культуры находится две государственные, 26 общественных и 40 частных высших школ. Студенты частных университетов платят от 20 до 120 000 крон за один академический год. 

Например, Newton College в Праге выставляет счет студентам специальности Global Business and Management на 119 000 крон. За остальные специальности при обучении на степень бакалавра студенты платят около 50 000 крон в год.

От платежей не освобождаются и студенты общественных университетов. Платить нужно, если студент учится слишком долго и превысил установленный период обучения. «Минимальная величина платежа установлена законом, а окончательную сумму формирует сам университет. В большинстве случаев этот платеж составляет 20 000 крон за семестр», – пишут на сайте vysokeskoly.cz.

В рейтинг лучших университетов Европы Times Higher Education за 2015/2016 гг. вошла только одна чешская высшая школа – Высшая школа горно-металлургическая – Остравский технический университет (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava). В то же время Карлов университет и Масариков университет также считаются престижными за рубежом.

10 лучших университетов мира по версии Times Higher Education за 2016/2017 гг.

1. Оксфордский университет
2. Калифорнийский технологический институт
3. Стэнфордский университет
4. Кембриджский университет
5. Массачусетский технологический институт
6. Гарвардский университет
7. Принстонский университет
8. Имперский колледж Лондона
9. Федеральная политехническая школа Лозанны
10. Калифорнийский университет в Беркли

Источник: idnes.cz

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