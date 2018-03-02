Эти ошибки мешают иммигрантам выучить чешский язык

Преподаватели компании Study Consulting рассказали, что чаще всего мешает иностранцам выучить чешский язык и как можно решить такую проблему.

Иммигранты, переезжающие на постоянное место жительства в Чешскую Республику, сразу же сталкиваются с проблемой незнания чешского языка на уровне, необходимом для общения с окружающими. По словам самих иммигрантов, эта проблема становится одной из главных причин возникновения комплексов и социальных фобий. Жизнь в окружении иноязычных СМИ, людей, говорящих на непонятном языке, а также отсутствие прежнего круга общения – тяжелое испытание для многих.

В качестве оправдания на вопрос «Почему ты до сих пор не выучил чешский язык?» иностранцы чаще всего говорят: «Мне он не нужен, я не общаюсь с чехами», «Чешский язык сложный для понимания и изучения», «Мне не нравится чешский язык», «Я уже не в том возрасте, чтобы учить иностранный язык». Все эти доводы – на самом деле лишь отговорки, поскольку на практике люди довольно легко осваивают чешский язык на уровне разговорного. Этих знаний вполне достаточно, чтобы чувствовать себя раскованно и комфортно в Чехии.

Так какой уровень знания чешского языка необходим для того, чтобы чувствовать себя комфортно? Здесь мнения иммигрантов расходятся:

- максималисты по натуре более требовательны к себе и не хотят останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствуясь в своих знаниях;

- реалисты понимают, что на изучение языка до уровня носителя может уйти много лет, поэтому ставят себе более краткосрочные и ощутимые цели: выучить чешский, чтобы свободно читать новости, газеты и разговаривать;

eсть еще категория «постоянных начинающих», которые неоднократно приходят на eсть еще категория «постоянных начинающих», которые неоднократно приходят на курсы чешского языка для начинающих , но боятся переходить на следующие уровни.

По словам педагогов чешского языка, именно у второй группы иностранцев самые высокие шансы выучить чешский язык. Причина этого – психологические аспекты изучения языка. Ставить себе высокие цели – значит длительное время не видеть ожидаемого результата. Из-за этого возрастает риск отчаяться на половине пути.

Поэтому даже когда максималисты осваивают чешский язык на уровне разговорного, они все равно чувствуют пессимизм. А все из-за вредных установок («все или ничего»).

Реалисты же ставят себе вполне измеримые цели, как в отношении знаний, так и времени. Планирование постепенного, а не стихийного изучения чешского языка является однозначной гарантией успеха. Педагоги настоятельно рекомендуют ставить осязаемые и понятные цели, например: «К началу июня я буду свободно общаться на чешском в ресторанах и магазинах, с соседями», «К началу сентября я смогу читать чешские новости, не пользуясь переводчиком, а также начну читать книги Ярослава Гашека в оригинале».

Для представителей третьей группы студентов – «постоянных начинающих» – также есть профессиональный совет. Как только вы ощутите себя в замкнутом круге, попробуйте сделать толчок и выскочить из него. Запишитесь на интенсивные курсы чешского языка и посещайте их в течение месяца. Там вас точно «разговорят» и сразу подвинут на более высокий уровень знания языка. Или пойдите сразу на курсы для более продвинутых студентов . Как только вам придется делать дополнительные усилия, а не зацикливаться на уже сто раз пройденной программе для начинающих, вы сразу же почувствуете прогресс.