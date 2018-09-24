Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 17 °C
Открытые классы чешского языка в Праге

Открытые классы чешского языка в Праге

Victorija Gudovskaya 669 0
Учебный центр Study Consulting приглашает всех желающих на курсы чешского языка с возможностью выбрать дни, время и количество занятий. Стоимость обучения – от 2500 крон в месяц.
Открытые классы чешского языка в Праге

Если вы живете в Чехии и ищете подходящие курсы чешского языка, которые позволят вам начать говорить на чешском и не стесняться своего акцента, то открытые классы вам подойдут. Возраст, образование, семейное положение – не имеют значения. Главное – это желание и стремление выучить чешский язык.

Что значит «Открытые классы чешского языка»?

Это значит, что вы можете присоединиться к нашей группе годового курса чешского языка, где вы сами решаете:

- в какие дни посещать курс,
- в какое время посещать курс,
- сколько часов в месяц посещать курс,
- как долго ваш курс продлится.

Что мы предлагаем:

- курс чешского языка с носителем языка,
- педагоги с большим опытом работы,
- возможность сконцентрироваться на изучении грамматики чешского языка, фонетики или разговорной речи,
- выбор времени ежедневно с 8 утра до 11:15,
- дружную группу, где царит взаимопонимание и поддержка,
- уютный учебный центр в Праге 3, недалеко от остановок метро Florenc и Flora,
- приемлемые цены.

Цены на курс варьируются в зависимости от количества часов, которое вы выбираете самостоятельно:

- 16 часов / месяц – 2500 крон
- 24 часa / месяц – 3200 крон
- 32 часа / месяц – 3600 крон
- 40 часов / месяц – 4000 крон

Записаться на курс можно онлайн на сайте компании Study Consulting.

Если вы сомневаетесь в своем уровне владения языком, хотите получить больше информации о курсе или индивидуальную консультацию, звоните по телефону +420 774 057 609.

На правах рекламы

Рассказать всем:
Темы
образование курсы Прага чешский язык
Читайте
по теме 
В Чехии хотят продлить обязательное школьное образование
19.09.2018 08:08 Общество
В Чехии хотят продлить обязательное школьное образование
2233 0
Правительство Чехии одобрило поправку к закону о пребывании иностранцев
07.06.2018 10:56 Общество
Правительство Чехии одобрило поправку к закону о пребывании иностранцев
6872 0
В системе образования Чехии произойдут изменения
04.06.2018 14:18 Общество
В системе образования Чехии произойдут изменения
2561 0
Три чешских университета вошли в первую десятку рейтинга THE New Europe 2018
26.04.2018 12:02 Общество
Три чешских университета вошли в первую десятку рейтинга THE New Europe 2018
4388 0
Последние новости:
06
октября
В пражском районе Смихов 11 дней не будут ездить трамваи
06.10.2018 14:53 Общество
В пражском районе Смихов 11 дней не будут ездить трамваи
327 0
Змея найдена: в Праге отыскали пропавшую зеленую мамбу
06.10.2018 13:59 Общество
Змея найдена: в Праге отыскали пропавшую зеленую мамбу
375 0
05
октября
В Праге состоится аукцион дизайнерских кукол Барби
05.10.2018 14:21 Общество
В Праге состоится аукцион дизайнерских кукол Барби
443 0
Почему поляки едут на обследования и операции в Чехию?
05.10.2018 11:19 Общество
Почему поляки едут на обследования и операции в Чехию?
1443 0
Сколько в Германии проживает чехов и русских?
05.10.2018 10:37 Общество
Сколько в Германии проживает чехов и русских?
1449 0
04
октября
77 процентов чехов пьет алкоголь каждую неделю
04.10.2018 16:22 Общество
77 процентов чехов пьет алкоголь каждую неделю
1350 0
Как будет выглядеть новый мост между районами Прага 4 и 5
04.10.2018 13:06 Общество
Как будет выглядеть новый мост между районами Прага 4 и 5
1197 0
Почему молодые словаки переезжают в Чехию?
04.10.2018 12:39 Общество
Почему молодые словаки переезжают в Чехию?
1657 0
В Праге и Среднечешском крае станет чище питьевая вода
04.10.2018 12:31 Общество
В Праге и Среднечешском крае станет чище питьевая вода
1103 0
Forbes опубликовал новый список самых богатых чехов
04.10.2018 12:01 Экономика
Forbes опубликовал новый список самых богатых чехов
1258 0


Мобильная версия