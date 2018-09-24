Открытые классы чешского языка в Праге

Учебный центр Study Consulting приглашает всех желающих на курсы чешского языка с возможностью выбрать дни, время и количество занятий. Стоимость обучения – от 2500 крон в месяц.

Если вы живете в Чехии и ищете подходящие курсы чешского языка, которые позволят вам начать говорить на чешском и не стесняться своего акцента, то открытые классы вам подойдут. Возраст, образование, семейное положение – не имеют значения. Главное – это желание и стремление выучить чешский язык.

Что значит «Открытые классы чешского языка»?

Это значит, что вы можете присоединиться к нашей группе годового курса чешского языка, где вы сами решаете:

- в какие дни посещать курс,

- в какое время посещать курс,

- сколько часов в месяц посещать курс,

- как долго ваш курс продлится.

Что мы предлагаем:



- курс чешского языка с носителем языка,

- педагоги с большим опытом работы,

- возможность сконцентрироваться на изучении грамматики чешского языка, фонетики или разговорной речи,

- выбор времени ежедневно с 8 утра до 11:15,

- дружную группу, где царит взаимопонимание и поддержка,

- уютный учебный центр в Праге 3, недалеко от остановок метро Florenc и Flora,

- приемлемые цены.

Цены на курс варьируются в зависимости от количества часов, которое вы выбираете самостоятельно:

- 16 часов / месяц – 2500 крон

- 24 часa / месяц – 3200 крон

- 32 часа / месяц – 3600 крон

- 40 часов / месяц – 4000 крон

Записаться на курс можно онлайн на сайте компании Study Consulting.

Если вы сомневаетесь в своем уровне владения языком, хотите получить больше информации о курсе или индивидуальную консультацию, звоните по телефону +420 774 057 609.

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