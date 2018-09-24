Открытые классы чешского языка в Праге

Если вы живете в Чехии и ищете подходящие курсы чешского языка, которые позволят вам начать говорить на чешском и не стесняться своего акцента, то открытые классы вам подойдут. Возраст, образование, семейное положение – не имеют значения. Главное – это желание и стремление выучить чешский язык.
Что значит «Открытые классы чешского языка»?
Это значит, что вы можете присоединиться к нашей группе годового курса чешского языка, где вы сами решаете:
- в какие дни посещать курс,
- в какое время посещать курс,
- сколько часов в месяц посещать курс,
- как долго ваш курс продлится.
Что мы предлагаем:
- курс чешского языка с носителем языка,
- педагоги с большим опытом работы,
- возможность сконцентрироваться на изучении грамматики чешского языка, фонетики или разговорной речи,
- выбор времени ежедневно с 8 утра до 11:15,
- дружную группу, где царит взаимопонимание и поддержка,
- уютный учебный центр в Праге 3, недалеко от остановок метро Florenc и Flora,
- приемлемые цены.
Цены на курс варьируются в зависимости от количества часов, которое вы выбираете самостоятельно:
- 16 часов / месяц – 2500 крон
- 24 часa / месяц – 3200 крон
- 32 часа / месяц – 3600 крон
- 40 часов / месяц – 4000 крон
Записаться на курс можно онлайн на сайте компании Study Consulting.
Если вы сомневаетесь в своем уровне владения языком, хотите получить больше информации о курсе или индивидуальную консультацию, звоните по телефону +420 774 057 609.
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