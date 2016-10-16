Что нужно знать иностранцам о медицинском страховании в Чехии

В 2016 году в Чехии постоянно проживает почти полмиллиона зарегистрированных иностранцев, которым необходимо оплачивать медицинское страхование. Разбираемся, кто может использовать выгоды общественного медицинского страхования, а кому нужна коммерческая страховка.

Условия медицинского страхования для жителей Евросоюза и граждан третьих стран в Чехии разные. Для первых все проще. При посещении врача они могут показать европейский паспорт застрахованного лица, т.е. классическую страховую карту. Расходы на неотложную помощь им возместит собственная страховая компания.

Такими же привилегиями пользуются:

- иностранцы, которые работают в чешской фирме,

- иностранцы с постоянным видом на жительство и их дети;

- просители убежища;

- иностранные граждане, которые находятся под временной защитой.

Заграничным туристам, которые приезжают в Чехию на несколько дней или недель, достаточно классического страхового полиса. Для долговременного проживания в Чехии требуется комплексное медицинское страхование иностранцев (komplexní zdravotní pojištění cizinců).

Медицинское страхование граждан третьих стран

Жители так называемых третьих стран, которые приезжают в Чехию как туристы или в командировку, могут оформить страховку самостоятельно. Это может быть классическая страховка для туристов, которую можно оформить перед отъездом из своей страны. В полис можно включить дополнительные риски, если человек собирается заниматься, например, высокогорным туризмом или экстремальными видами спорта.

Если иностранец планирует прожить в Чехии меньше 90 дней, он может оформить страховку на неотложную и необходимую медицинскую помощь (zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče) и в местной страховой компании (это можно сделать по интернету). Полис, включающий покрытие неотложной и амбулаторной медицинской помощи, а также расходы на репатриацию, необходим для оформления визы.

Этой страховкой можно воспользоваться и тем иностранцам, которые живут в Чехии больше 90 дней, но по закону не обязаны оплачивать страховку. Некоторые страховые компании предлагают иностранцам оформить такое страхование на длительное время, но перед этим нужно пройти осмотр врача.

«Такая страховка предназначена для тех, кто живет в Чехии меньше 90 дней по краткосрочной визе. Максимальный период, в течение которого можно пользоваться такой страховкой, составляет 2 года. В такой полис входит только неотложная и амбулаторная помощь, а также возможные расходы на репатриацию. Профилактическое посещение врача иностранцу придется оплачивать самому», – цитирует сайт Finance.cz торгового директора страховой компании Slavia Яна Влчка.

На кого распространяется общественное медицинское страхование ЧР для иностранцев (Veřejné zdravotní pojištění ČR pro cizince) - граждане ЕС; - иностранцы, работающие в чешской фирме; - иностранцы с разрешением на постоянное проживание в ЧР; - просители убежища; - иностранцы, находящиеся под временной охраной; - дети иностранцев с постоянным видом на жительство.

Кто не может воспользоваться общественным медицинским страхованием в Чехии?

Общественное медицинское страхование (Veřejné zdravotní pojištění) не могут использовать те иностранцы, которые занимаются в ЧР предпринимательством. Также оно не доступно для студентов (им предлагаются выгодные студенческие полисы), детей работающих в Чехии иностранцев и иностранных граждан, вступивших в брак с гражданином/гражданкой Чехии.

Право на такое страхование не имеют иностранные граждане, которые прекратили работать, но продолжают жить в Чехии на пособие либо помощь от родственников.

В качестве примера можно привести иностранного гражданина, который вышел на больничный и потерял работу, либо иностранку, которая лишилась работы в течение беременности. Им нужно будет оплатить классическое коммерческое страхование (komerční pojištění).

Возможности медицинского страхования для иностранцев в Чехии Общественное медицинское страхование в чешской страховой компании (Veřejné zdravotní pojištění u české zdravotní pojišťovny). Лечение оплачивает местная страховая компания. Общественное медицинское страхование от страховой компании в ЕС (иностранцы с постоянным местом жительства в другом государстве ЕС, временно проживающие или путешествующие в Чехии). Лечение оплачивает компания в другом государстве ЕС. Международный договор о медицинском страховании для граждан третьих стран (Mezistátní smlouvy o zdravotním pojištění). Медицинские учреждения высылают счета Министерству здравоохранения, которое оплачивает лечение. Коммерческое медицинское и туристическое страхование (Komerční zdravotní pojištění a cestovní pojištění). Иностранцы из третьих стран при туристическом визите или временном проживании должны оплачивать коммерческую страховку, как и иностранцы, проживающие в ЧР без постоянного вида на жительство.

На 30 июня 2016 года в Чехии проживал в общей сложности 480 191 иностранец. Из них временно – 211 868 человек, постоянно – 268 323 человека. Тех, кто, не может воспользоваться системой общественного медицинского страхования, насчитывалось около 80 тысяч. Такие иностранцы использовали вышеупомянутое медицинское страхование на первую и необходимую помощь или комплексное медицинское страхование, которое предназначено для тех, кто проживает в Чехии дольше 3 месяцев и подает заявление на долговременный или постоянный вид на жительство.

Комплексное медицинское страхование

В рамках комплексного медицинского страхования (Komplexní zdravotní pojištění) оплачивается не только амбулаторное обслуживание, но и профилактические медицинские услуги, а также сопровождение беременности и родов (добавляется и возможность сразу же застраховать ребенка). По своему объему такая страховка практически полностью соответствует общественному страхованию для чешских граждан.

Такую страховку можно оформить для детей. Дети до 15 лет в рамках полиса могут посещать педиатра в рамках профилактических и контрольных осмотров. Также в него входит стандартная вакцинация, лечение диабета.

Комплексное медицинское страхование подразумевает и стоматологическое лечение (необходимая и неотложная помощь), посттравматическую и послеоперационную реабилитацию в течение госпитализации, расходы на репатриацию.

Минимальное покрытие страховки, согласно закону, составляет 60 тысяч евро на один страховой случай. У некоторых страховых компаний такой лимит выше. Страховую сумму в 60 тысяч евро предлагают, например, компании AXA и Maxima. У Всеобщей медицинской страховой компании ЧР такой лимит составляет 1 700 000 крон.

Во сколько обойдется комплексное медицинское страхование иностранцев?

Все страховые компании в Чехии предлагают собственные тарифы. Выбрать оптимальный полис русскоговорящим иностранцам помогают в компании Smart Point. Стоимость страховки можно подобрать от 1250 крон (3 месяца) до 4400 крон (год).

Стоимость и лимиты страховок для иностранцев также представлены на сайтах страховых компаний, которые предлагают такие услуги. Это AXA Assistance, ERGO pojišťovna, Maxima pojištovna, VZP, Slavia pojištovna и UNIQA.

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