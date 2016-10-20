Исследование: от чего чаще всего умирают жители разных стран Евросоюза

Евростат составил подробную карту, на которой можно посмотреть, от каких болезней или причин чаще всего умирают жители разных стран ЕС. Данные о смертности показывают, что между западом и востоком Европы – пропасть. Чехия играет роль моста между этими областями.

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Благодаря качественной медицине у чехов самые большие шансы в мире пережить сердечный инфаркт. Но этого недостаточно: по количеству смертей от болезней сердца Чехия относится к менее цивилизованной части Европы. Чехи умирают от таких болезней в 3 раза чаще, чем, например, французы.

В восточной Польше и на западе Румынии люди чаще всего погибают в ДТП, чем во всех остальных областях Европы. Эстония и Литва лидируют по количеству смертей от отравлений (включая алкогольные). Литва и часть Венгрии также опережают другие страны по количеству самоубийств. Вирус ВИЧ убивает людей в южной части Италии. Жители Великобритании и части Дании чаще других умирают от респираторных заболеваний. Такую любопытную информацию открыл Евростат за 2011-2013 годы.

На сайте interaktivni.rozhlas.cz можно посмотреть интерактивную карту, на которой отображаются данные об общей смертности в Евросоюзе и количестве человек в год, умирающих от определенных болезней в разных странах.

Данные о смертности показывают, что между западной и восточной частью Европы по состоянию здоровья людей образовалась пропасть. На одном полюсе, по статистике, лежит Мадрид с 763 смертями на 100 тысяч жителей в год, на другом – северо-запад Болгарии с 1810 смертями на 100 тысяч жителей в год.

Чехия по уровню смертности и средней продолжительности жизни играет роль пограничное зоны между Западом и Востоком. Значительные исключения составляют только Устецкий и Карловарский края, где смертность значительно выше, и Прага, где уровень смертности, наоборот, намного ниже. По этому показателю Прага копирует тренд, который ярко проявляется на востоке Европы: жители столиц там живут дольше.

Исключением из разделения на «запад» и «восток» стала только Словения. Согласно данным Евростата, здесь самый низкий уровень смертности во всей Европе. Словенцы живут примерно столько же, сколько и немцы или англичане.

Чехи лучше всех лечат болезни сердца, но забыли о профилактике

Самой распространенной причиной смерти в большинстве европейских стран является инфаркт, болезни и пороки сердца или инсульт. В этой категории заметна самая большая разница между старыми и новыми членами Евросоюза. В Париже от болезней сердца в год умирает 174 человека на каждые 100 тысяч жителей, на северо-западе Болгарии – 1250 человек.

«Доказано позитивное влияние высокого уровня жизни на частоту ишемической болезни сердца, – говорит профессор Ян Марек из Института кардиоваскулярных болезней лондонского University College. – Заметна и значительная локальная разница внутри стран: например, распространенность этой болезни в восточном Лондоне в 7 раз больше, чем в западном Лондоне. Активный образ жизни, правильное питание и профилактика – определяющие факторы для работы сердечно-сосудистой системы. Но все это стоит денег, а в Болгарии их нет. Поэтому не помогает даже то, что болгары намного чаще едят рыбу, чем чехи».

Влияние пищевых привычек на здоровье иллюстрирует и более низкий уровень смертности в относительно бедных европейских странах (Португалия или Греция). Благодаря здоровому питанию средиземноморским народам не нужно так сильно двигаться. В этом регионе роль играет и генетика: как, например, в Японии.

Реже других жителей Евросоюза от болезней сердца умирают во Франции. Ученые пока не определили, в чем заключается секрет французов: они употребляют жирную пищу и говяжье мясо, что должно было бы повышать количество подобных болезней. Но в действительности этого не происходит. Может, истина в вине?

Чехия по эффективному лечению болезней сердца занимает одно из первых мест в мире. Но количество страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями в стране так высоко, что, несмотря на высокий уровень медицины в данной области, Чехия продолжает относиться к тем странам, где от болезней сердца умирает больше всего людей.

«Шанс пережить инфаркт миокарда в Чехии самый высокий в мире, – описывает прогресс в чешской медицине за последние 25 лет профессор Ян Марек, – но наряду с этим чехи забыли о профилактике, все проблемы решаются только врачебным вмешательством. Поэтому смертность от ишемической болезни сердца в Праге, где сосредоточены лучшие рабочие места, ниже, чем, например, в Остраве».