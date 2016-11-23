Важная информация для иностранцев в Праге: переезд отделов МВД и офиса VZP

Портал 420on.cz собрал всю информацию о том, какие отделения МВД по делам иностранцев и другие важные для иммигрантов учреждения в Праге закрылись или переехали в другое здание в этом году.

Фото: mvcr.cz

Итак, самая важная новость этого года для пражских иностранцев – это открытие нового современного отделения МВД в Праге-6. К слову, именно отделения МВД пришли на смену привычной «цизинке», или полиции по делам иностранцев, которая сейчас занимается, в основном, краткосрочными визами и приглашениями. Располагается новое отделение МВД по делам иностранцев по адресу: Žukovského 888/2.

Офис действительно довольно большой, так что можно надеяться, что с наплывом иностранцев он справится, в чем ему поможет и система электронной очереди. Расписание работы здесь, как и в большинстве отделений МВД по делам иностранцев в стране:

понедельник и среда – с 8 утра до 5 вечера;

вторник и четверг – с 8 утра до 3 дня;

пятница – с 8 утра до 12 дня (только по записи).

Напомним, что записаться на прием жителям Праги и прилегающего к ней Среднечешского края можно по телефону: +420 974 820 680. При этом сотрудники ведомства просят звонить по этому номеру только для того, чтобы записаться на прием, уже зная необходимую дату и имея под рукой паспорт со всеми нужными данными, так как линия очень загружена.

Для ответов на все связанные с работой МВД вопросы существует специальная инфолиния +420 974 832 421/418 и и-мейл pobyty@mvcr.cz. При этом, подчеркивают в министерстве, по этим контактам на прием записаться нельзя. Видимо, не всем хватает терпения дозвониться по первому номеру.

Фото: mvcr.cz

Работает новое отделение на Жуковского с 1 ноября – туда могут обращаться по визовым вопросам граждане третьих стран, которые проживают в таких районах столицы, как Прага-1, 3, 6, 7, 8, 9 и всего Прага-Восток. Ранее их обслуживало отделение по улице Koněvova 188/32 – оно закрылось в конце сентября этого года, так что будьте внимательны и не зайдите по старой памяти на привычную для многих и даже почти легендарную улицу Коневова.

При этом с 16 декабря в Праге прекращает свою работу и еще одно отделение МВД по делам иностранцев – в районе Богдалец по адресу: Nad Vršovskou horou 88/4. Это отделение предназначено исключительно для обслуживания граждан из стран Евросоюза и их семей.

Причиной закрытия в Министерстве внутренних дел назвали неудовлетворительные условия как для работы персонала, так и для посетителей. Видимо, граждане ЕС были недовольны обслуживаем. Что ж – со 2 января 2017 года им придется использовать те же отделения МВД по делам иностранцев, что и представителям третьих стран, согласно району своего проживания.

Напомним, что иностранцам из районов Прага-2, 4, 5 и 10 необходимо использовать отдел по адресу: Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov. Иностранных студентов ждут в отделении по адресу: Hládkov 682/9, Praha 6 – Střešovice.

В период с 19 по 30 декабря из-за перевозки техники обработка заявлений от граждан ЕС не представляется возможной, поэтому представители МВД обратились к иностранцам с просьбой заранее запланировать подачу всех необходимых документов.

Кроме того, многим иностранцам будет важно узнать, что c 23 сентября в Праге закрылся офис страховой компании VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) на улице Виноградска. В компании обещают, что в скором времени недалеко от этого места будет организовано новое отделение – у отеля Panorama.

Фото: vzp.cz

Однако пока иностранцы, покупающие медицинскую страховку в VZP, могут обращаться с офис компании в торговом центре Florentinum (Na Florenci 2116/15), в связи с чем там даже продлили часы работы:

понедельник и среда – с 8 утра до 6 вечера (было до 5-ти);

вторник и четверг – с 8 утра до 5 вечера (было до 3-х дня);

пятница – с 8 утра до 3-х дня (было до 2-х).

Всего в Праге у VZP имеется шесть отделений. Записаться на примем можно онлайн.

Среди важных для иностранцев изменений этого года также можно назвать возможность получения справки о несудимости через интернет – эта услуга доступна только владельцам электронного ящика для хранения данных, или так называемой «датовой схранки».

По официальной статистике, за 10 лет, с 2005 по 2015 годы, в Чехию переехали более полумиллиона иммигрантов, преимущественно из Словакии, Украины, Вьетнама и России.

Источники: vzp.cz, mvcr.cz