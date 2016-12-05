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Рассказ очевидца: Прячьте кошельки, в Прагу приехали болгарские карманники

Рассказ очевидца: Прячьте кошельки, в Прагу приехали болгарские карманники

Vlada Marsheva 2114 0
Рождественские праздники в Праге – это не только сказочные ярмарки, глинтвейн и волшебная иллюминация, но и «сезон» у воров-карманников, которые приезжают из Болгарии и других стран с высоким уровнем безработицы.
Рассказ очевидца: Прячьте кошельки, в Прагу приехали болгарские карманники

На Рождество в Прагу приезжают не только туристы, но и воры-карманники. В предпраздничные дни практически во всех торговых центрах столицы нужно быть особенно осторожными: здесь орудуют приезжие организованные группы воровок из Болгарии и других стран с высоким уровнем безработицы.

В редакцию портала 420on.cz обратилась девушка Анна (свое настоящее имя она попросила изменить), чтобы рассказать о собственном опыте. В один из предпраздничных дней она ходила по брендовым магазинам в торговом центре, расположенном в центре Праги. Мимо нее проходили две женщины.

«В какой-то момент меня толкнула одна из них, как будто случайно, – рассказывает Анна. – Я не придала этому особого значения и пошла дальше. Только когда я подошла к кассе, то поняла: кошелька нет в сумке».

Анна не растерялась и сразу же обратилась к сотруднику торгового центра у стойки «Информация» (такой инфокиоск есть в каждом центре). Девушка сообщила о краже кошелька и примерном времени инцидента.

Инфокиоск в тц Праги, фото: www.palladiumpraha.cz

На следующий день ее попросили приехать и забрать видеозапись с камер видеонаблюдения, чтобы отнести ее в полицию. Анна последовала совету и подала заявление с описанием воровок и приложенной видеозаписью в ближайшее отделение полиции.

«В тот же день, по дороге домой, я увидела тех же женщин на улице и стала за ними следить, при этом сразу же позвонив в полицию. В метро мне удалось на них напасть», – рассказывает Анна.

У девушки не удалось задержать сразу двух воровок: одна из них вырвалась и сразу же убежала. Анна не растерялась, схватила вторую женщину за руку, вывернула ее и стала кричать, чтобы прохожие вызвали полицию. Отреагировал на просьбу только один молодой человек. Полицейские по его вызову прибыли через 20 минут. Все это время Анна удерживала воровку.

«Она кричала и плакала, даже предлагала мне деньги, но я дождалась полиции и передала ее им», – говорит отважная девушка.

Полиция сообщила Анне, что уже задерживала эту же женщину с сообщницей несколько дней назад, но отпустила с первым предупреждением. Оказалось, что обе воровки приехали из Болгарии. Кроме них в отделении было задержано множество других болгар за воровство.

Люди в Праге, фото: jeshoots.com

По информации полиции, болгарские граждане приезжают в Прагу «работать» целыми автобусами. Некоторые из них едут грабить туристов и местных жителей, другие – продавать наркотики, третьи – заниматься проституцией. Всех задержать практически невозможно, потому что они действуют по налаженной схеме.

Нашу героиню в полиции похвалили за проявленную смелость, но денег ей никто пока не вернул. Обеих воровок арестовали, в среду над ними пройдет в суд.

Портал 420on.cz просит всех жителей и гостей Праги быть осторожными в торговых центрах и на рождественских ярмарках, закрывать сумки и хорошо прятать кошельки. По возможности – не носить с собой в людные места крупные суммы наличными.

В случае кражи в торговом центре, сразу обращайтесь на стойку «Информация», оставляйте сотруднику свои данные, запрашивайте видео и описывайте украденные вещи. С видеозаписью отправляйтесь в полицию, где вас попросят составить подробное описание. Это повысит ваши шансы вернуть вещи или добиться возмещения ущерба. Но лучше всего предотвратить кражу! Поэтому будьте бдительны.

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Темы
полиция кражи преступность Прага
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