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Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии

Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии

AfoninaAnna 525 0
Чешские компании хотят обязать выплачивать иностранцам зарплату, если рекрутинговое агентство этого не сделает, что случается довольно часто.
Фото: pixabay.com
Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии

Каждый год работать в Чехию приезжают тысячи иностранцев. Если речь идет о простых рабочих, то чаще всего организацией их переезда в новую страну занимаются специальные рекрутинговые агентства, которые и заключают с ними трудовые контракты. Нередко такие агентства в результате рабочим так ничего и не платят – поправки в закон, которые в чешском парламенте собираются рассмотреть в январе, должны таким людям помочь.

А именно, чешские компании, которые нанимают на работу иностранцев, хотят обязать выплачивать им зарплату даже, если прямого трудового договора у них с иностранными рабочими нет – так, многие подписывают договор с рекрутинговым агентством.

Новые правила инициированы Брюсселем, который хочет унифицировать условия для иностранных рабочих по всему Евросоюзу – нововведения уже работают в соседних Словакии и Германии, так как в последнее время участились случаи мошенничества со стороны европейских агентств.

По словам заместителя министра труда Чехии Йиржи Ванашека, чаще всего мошенничеством занимаются польские агентства, которые нелегально завозят в Чехию украинцев. Так, после конфликта в Украине поляки начали выдавать украинцам разрешения на работу, чтобы те могли уехать из опасной зоны, однако в других странах такие разрешения недействительны.

При этом в Чехии украинцев охотно нанимают на работу, учитывая, что они согласны работать даже за меньшую зарплату, чем поляки.

По информации президента Чешской ассоциации кадровых агентств Радована Бурковича, Польша уже выдала украинцам 900 000 разрешений на работу, а в самой Польше остались работать только 140 000 человек. Вместе с тем, официальные рекрутинговые агентства не имеют права завозить в Чехию работников из стран вне ЕС.

«Закон должен дать чешским компаниям практические рекомендации о том, как узнать, что агентство рабочим не заплатило. Сегодня это можно узнать только тогда, когда указанная в договоре сумма меньше минимальной зарплаты чешского сотрудника», - отметил Радован Буркович, пояснив, что работающие в Чехии иностранцы имеют право на чешскую минимальную зарплату.

На практике, по его словам, иностранным рабочим часто не выплачивают последнюю зарплату, а из-за окончания срока визы у иностранцев не остается времени решать эту проблему.

Хотя не все чешские политики считают необходимыми новые поправки – так, вице-председатель партии TOP 09 Маркета Адамова не видит в нововведениях особой необходимости и опасается, что новой возможностью некоторые иностранцы будут пользоваться в корыстных целях.

Источник: Hospodarske Noviny

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иностранцы Чехия работа украинцы Украина Евросоюз
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