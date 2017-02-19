Главные изменения 2017 года в области труда и социальных выплат в Чехии

В 2017 году в Чехии произошли и ожидаются важные изменения в области труда и социальных пособий. Выросли зарплаты, пенсии, станут более гибкими выплаты родительских пособий и др.

В январе 2017 года в Чехии произошло несколько изменений в области труда и социальных выплат. Повысилась минимальная зарплата с 9 900 крон до 11 000 крон. Пенсии выросли в среднем на 308 крон в месяц. К концу 2017 года начнет действовать новое пособие для отцов на уход за новорожденным ребенком. Выплаты родительского пособия по уходу за ребенком станут более гибкими. С более подробным обзором грядущих изменений вы можете ознакомиться ниже.

Повышение минимальной зарплаты и гарантированной зарплаты

Минимальную зарплату в Чехии постепенно повышают до 40% средней зарплаты. По плану отношение «минималки» к средней зарплате должно достичь в 2017 году 38,2%. С января минимальная заработная плата в месяц составит 11 000 крон, минимальная оплата труда в час поднимается с 58,7 до 66 крон.

В связи с этим повышаются и ставки минимального уровня гарантированной зарплаты, а также зарплаты сотрудникам, которые получают пенсию по инвалидности. С 2017 года в Чехии будет действовать единая ставка минимальной зарплаты и низшего уровня гарантированной зарплаты для всех сотрудников.

С уравниванием минимальной зарплаты для всех сотрудников связано и повышение выплат трудоустроенным инвалидам (на 700 крон). В связи с этим увеличатся налоговые льготы для семей, которые отправили ребенка в детский сад. Теперь льгота будет равной новой минимальной зарплате.

Повышение пенсий

Благодаря законопроекту о пенсионном страховании чешское правительство смогло с июля 2016 года принять постановление для повышения пенсий.

Постановление правительства установило с 1 января 2017 года повысить все виды пенсий в Чехии на 308 крон в месяц. Таким образом, пенсия по возрасту составит после повышения 11 745 крон в месяц.

Новое пособие для отцов

Новое отцовское пособие в Чехии появится к концу 2017 года, когда вступит в силу соответствующий закон. После этого новоиспеченные отцы получат возможность использовать после рождения ребенка отцовское пособие. Уже через неделю после рождения ребенка отец сможет получить от медицинского страхования 70% средней величины своей зарплаты.

Отцовское пособие будет таким же, как и для матерей. Подавать заявление на получение пособия можно будет в течение 6 недель со дня рождения ребенка. Недельный отцовский отпуск нельзя будет прерывать. Согласно законопроекту, получить отцовское пособие смогут и те мужчины, дети которых родились в течение 6 недель перед вступлением закона в силу.

Более гибкие выплаты пособий по уходу за ребенком

В 2017 году в Чехии упростятся правила выплаты пособий по уходу за ребенком. Во-первых, отменят максимальную границу месячного пособия. Семьи смогут получить пособие в размере 32 000 крон. Полную сумму родительского пособия (220 000 крон) можно будет получить за более короткий период, чем сейчас (6 месяцев).

Также в 2017 году родители смогут получать пособие до 7600 крон в месяц и сократить период выплат до 3 лет.

Кроме того, в 2017 году в Чехии больше не будут следить за тем, как дети ходят в дошкольные заведения. В настоящее время социальные службы контролируют только время нахождения детей младше 2 лет в яслях: они могут посещать их максимум 46 часов за календарный месяц. Это условие полностью отменят и будут контролировать только надлежащий уход за ребенком в семье.

Повышение зарплат в сфере здравоохранения

С января зарплаты в сфере здравоохранения в Чехии повышаются на 10%. Повышение зарплат врачам и медицинскому персоналу должно ограничить их дальнейший отток из сферы здравоохранения в другие профессии.

Общественные работы

Биржа труда в 2017 году предложит безработным участвовать в общественных работах, чтобы повысить свое пособие.

Ставки страховых выплат на социальное обеспечение с 1 января 2017

- работодатель оплачивает 25% зарплаты, из них 2,3% на медицинскую страховку, 21,5% на пенсионное страхование и 1,2% на государственную политику трудоустройства;

- сотрудник отдает на страховые выплаты 6,5% зарплаты;

- предприниматели выплачивают 29,2% средней прибыли, из них 28% на пенсионное страхование и 1,2% (деятельность, причастная к пенсионному страхованию) или 2,3% (деятельность, причастная к медицинскому страхованию) на государственную политику трудоустройства.

Важнейшие изменения:

- средняя база для вычисления страховых выплат составляет 28 232 кроны;

- максимальная база для страховых выплат составляет 1 355 136 крон;

- налоговая база для участия в пенсионном страховании частных предпринимателей (OSVČ - Osoba samostatně výdělečně činná) составляет 67 756 крон;

- для основного дохода минимальная база для страховых выплат OSVČ за месяц, в течение которого должна быть подана Сводка о доходах и расходах за 2016 год, составляет 7 058 крон. Из них минимальная страховая база составляет 2 061 крону.

- для дополнительного дохода минимальная месячная база для OSVČ за месяц, в котором должна быть подана Сводка о доходах и расходах за 2016 год, составляет 2 824 кроны. Из них минимальная страховая база составляет 825 крон.