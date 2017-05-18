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КВИЗ: Готовы ли вы получить чешское гражданство

КВИЗ: Готовы ли вы получить чешское гражданство

Vladislava M 6693 0
Мы смоделировали тестовый экзамен, который нужно сдавать при получении чешского гражданства. Предлагаем ответить на 30 реальных вопросов и проверить свои знания.
КВИЗ: Готовы ли вы получить чешское гражданство

Чтобы получить чешское гражданство, нужно сдать экзамены на знание чешских реалий и чешского языка. Первый экзамен проходит в форме теста, в который входят вопросы из 30 разных тем (гражданское общество, географическая информация о Чехии, история и культура).

Каждая из этих областей представлена в тесте одним вопросом с четырьмя разными вариантами ответов. Правильный вариант ответа – только один. Чтобы успешно сдать экзамен, нужно правильно ответить больше чем на половину вопросов (60%).

Разумеется, тест сдают на чешском языке, но мы составили для наших читателей пробный вариант на русском из 30 реальных вопросов, которые могут встретиться вам на экзамене. Хотите проверить свои знания и узнать, получится ли у вас набрать 60%? Тогда вперед! Учтите, что на настоящий тест выделяют не больше 30 минут. Подсматривать нельзя! 

 

 
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Темы
квиз гражданство Чехия экзамены иммиграция
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