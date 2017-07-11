Что нельзя делать в Праге: Обзор нарушений, за которые чаще всего штрафуют

С 1 июля в Праге выросли штрафы: при оплате на месте оштрафовать могут на сумму до 10 000 крон. Если запустится административный процесс, штраф может вырасти до 100 000 крон.

Жизнь горожан и отдых туристов в Праге ограничивают десятки разных запретов. Некоторые из них вполне логичны, другие – ассоциируются с несвободой. Пражский магистрат не собирается останавливаться на «достигнутом» и готовит новые постановления. На месте штраф можно будет заплатить в размере 10 000 крон. Если позже, при запуске административного процесса, то в 10 раз больше. Нововведение вступило в силу с 1 июля 2017 года.

За соблюдением постановлений пражской мэрии следит городская полиция. Одно из самых распространенных нарушений – распитие алкогольных напитков в общественных местах. К ним приравнено 837 мест по всей чешской столице. Лидером по их количеству считается Прага 8 – 162 места, что объясняется тем, что местная администрация разделила свою территорию на более мелкие участки, в отличие от других городских частей, где употребление спиртного запрещено целиком на всей улице.

Что запрещено делать в Праге? Обзор некоторых запретов

Охрана общественных зеленых зон

- В местах, обозначенных в кадастре как зеленые зоны, нельзя использовать моторные транспортные средства, наносить вред насаждениям или выбрасывать горящие и дымящиеся предметы. Запрещено также заходить на цветочные клумбы и рвать цветы. Нельзя выгуливать собак на детских площадках и в песочницах.

- В десятках пражских парков и садов действуют и другие ограничения. Например, там нельзя ездить на велосипедах, верхом на животных, роликовых коньках, скейтбордах и самокатах, ходить по газону, устанавливать палатки и ночевать, разводить открытый огонь, кататься на лыжах и санках, купаться в водоемах. Городские власти или администрация городской части могут сделать исключение, о чем будет сообщать специальный зеленый знак.

Поддержание чистоты в общественных местах

- Запрещено выбрасывать окурки, допускать утечку масла или топлива из автомобилей, выбрасывать остатки продуктов, в том числе и жевательные резинки. Водителям запрещено мыть автомобили на улице с использованием шампуней. Нарушением считается загрязнение общественного пространства испражнениями (человека или домашних животных). Нельзя расклеивать плакаты на поверхностях, которые для этого не предназначены.

- Штраф грозит также и тем людям, которые не выбрасывают мешок с мусором в контейнер, а кладут его рядом. Выброс мусора мимо предназначенных для этого емкостей расценивается как незаконная свалка.

Попрошайничество

- Нарушением общественного порядка также считается и попрошайничество. Запрещено просить милостыню в метро, в общественном транспорте, рядом с дипломатическими представительствами иностранных государств или возле детских садов и школ.

Продажа на дому

- Если продавец пытается проникнуть в квартиру, при этом его никто не приглашал, такие действия будут расцениваться как запрещенная продажа на дому.

Уличное искусство

- С марта прошлого года уличные музыканты должны менять свое местоположение с одного берега Влтавы на другой после одного часа выступления. Запрещено играть на ударных и этнических инструментах, волынке и духовых инструментах, издающих звук высокой тональности. При игре на медных инструментах необходимо использовать сурдинку.

Фейерверки

За исключением большинства государственных праздников и 15 мая (Святоянские торжества, Svatojánské slavnosti), с апреля в Праге запрещены большие фейерверки. Их нельзя запускать во всей охраняемой исторической зоне, с Влтавы и ее окрестностей, а также вблизи медицинских учреждений. Мелкую пиротехнику можно использовать только в 14 местах в столице, например, на Выставиште или рядом с Конгресс-центром.

Источник: idnes.cz