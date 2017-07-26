Трудоустройство иностранцев в Чехии: Главные правила и изменения

Какие обязанности стоят перед работодателем, если он хочет взять на работу иностранца? Это будет зависеть от гражданства потенциального сотрудника – ЕС или третьей страны. За несоблюдение закона компанию ожидают штрафы.

Трудоустройство иностранцев в Чехии сопровождается бюрократией – как для компании, так и для самого сотрудника. Чешским работодателям и работникам достаточно просто договориться между собой (подписать трудовой договор), после чего компания подаст сведения о новом сотруднике в управление социального страхования и медицинскую страховую компанию. При приеме на работу иностранцев в Чехии этот процесс на несколько шагов сложнее. В этом году условия их трудоустройства еще больше ужесточатся.

В последнее время чешские министерства, в особенности Министерство труда и социальных дел и Министерство иностранных дел, стали интенсивнее заниматься политикой в области труда. С одной стороны, они не могут не обращать внимания на миграцию более дешевой рабочей силы из-за границы, которая готова работать за меньшие деньги, чем чехи. С другой – они пытаются способствовать интеграции иностранцев, которые легально живут в Чехии, в чешскую трудовую систему.



Трудоустройство иностранцев и закон

Министерство труда и социальных дел является уполномоченным органом по координации интеграционной политики иностранцев в ЧР. На своем официальном сайте оно предлагает ознакомиться с полезной информацией о трудоустройстве иностранных граждан в Чехии.

Несмотря на то что условия трудоустройства иностранцев для чешских работодателей и самих сотрудников более строгие и сложные, компании и предприниматели в Чехии продолжают принимать на работу иностранных граждан как из Евросоюза, так и из третьих стран.

Законодательной базой в ЧР для основных условий трудоустройства иностранцев является Трудовой кодекс и Закон о занятости. Эти и другие сопутствующие законы определяют, понадобится ли иностранцу разрешение на трудоустройство и проживание в ЧР или его примут на работу на правах чешского гражданина.



С точки зрения трудового законодательства в Чехии различают три категории иностранцев:

- Иностранцы с ПМЖ (постоянным местом жительства), которым разрешение на постоянное проживание выдала Полиция ЧР. При трудоустройстве они имеют такие же права, как граждане Чехии, т.е. им не нужно получать разрешение на работу и их не касаются никакие ограничения (за исключением трудоустройства, которое требует наличия гражданства ЧР, например, на госслужбу).

- Граждане стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также члены их семей. Они имеют такие же права на трудоустройство, как граждане Чехии. Им не требуется разрешение на работу. Они имеют право на пребывание в Чехии на весь период трудоустройства.

- К последней категории относятся иностранцы из третьих стран, которые должны получать разрешение на работу в соответствующих учреждениях по трудоустройству в ЧР, а также разрешение на долговременное пребывание, которое выдает полиция по делам иностранцев.

Обязанности работодателя

Работодателя всегда ожидает дополнительная бюрократия вне зависимости от того, кого он хочет нанять – гражданина ЕС или третьей страны. Прежде всего, он должен сообщить на биржу труда о приеме нового сотрудника – иностранца, и это должно произойти не позднее, чем в день выхода на работу последнего.

При трудоустройстве граждан ЕС необходимо заполнить бланк «Уведомление о поступлении на работу». Это нужно сделать даже в том случае, если чешская компания берет на работу гражданина Словакии. В этом заявлении необходимо описать вакансию, условия поступления на данную должность, включая информацию из Отраслевой классификации экономической деятельности, требуемую квалификацию, условия труда и др.

Если на работу принимают гражданина третьей страны, административный процесс будет сложнее. Работодателю нужно будет сообщать на биржу труда о прекращении трудовых отношений с иностранцем, а также обо всех изменениях в течение периода трудоустройства.

При приеме на работу иностранцев из третьих стран работодатель должен уведомить биржу труда о приеме иностранного гражданина с помощью бланка «Уведомление от работодателя о приеме на работу...» со всеми входящими данными. Обязанность своевременно информировать биржу труда обо всех изменениях трудовых отношений с иностранцем работодатель должен исполнять при приеме на работу как граждан ЕС, так и мигрантов из третьих стран.

Работодатель также обязан сохранять копии документов, которые подтверждают трудовые отношения с иностранцем на рабочем месте, включая разрешение на проживание в Чехии, даже если прошло три года с момента увольнения сотрудника.

Штрафы для работодателей

Если работодатель возьмет на работу иностранца без разрешения на трудоустройство или разрешения на долговременное пребывание в Чехии (при его необходимости), то он будет обязан взять на себя все расходы по экстрадиции иностранца.

Эти расходы включают в себя траты на проживание, питание, переезд и другие обязательные платежи. Избежать ответственности можно, если работодателю удастся доказать, что он не знал, что разрешение на пребывание в Чехии, предъявленное иностранцем, было поддельным.

Кому не требуется разрешение на трудоустройство в Чехии

Разрешение на трудоустройство (трудовая или синяя карта) не нужно иностранцам, которые получили ПМЖ или убежище в Чехии. Не нужно оформлять разрешение также тем иностранцам, которые будут работать в ЧР 7 календарных дней подряд или 30 дней в целом в календарном году, если речь идет о деятелях искусств, научном сотруднике, разработчике или исследователе, который является участником научного симпозиума.

Не требуется специальное разрешение иностранным учащимся и студентам в возрасте до 26 лет, спортсменам и лицам, которые обеспечивают в ЧР поставки товаров и услуг, осуществляют монтаж этих товаров на основании торговых договоров, а также проводят гарантийные и ремонтные работы.

Не требуется разрешение на работу иностранцам, которые систематически готовятся в Чехии к будущей профессии или находятся в командировке в Чехии в рамках оказания услуг компании в иной стране ЕС. Не нужно получать синюю карту также тем иностранцам, которые окончили среднюю школу или университет в Чехии.

Трудоустройство беженцев

Отдельной главой в законе о трудоустройстве иностранцев является прием на работу беженцев. Трудоустройство заявителя о международной охране в течение шести месяцев от подачи заявления невозможно – согласно закону.

Не соблюдая этот закон, работодатель допускает административное правонарушение или совершает уголовное преступление. После того как пройдет шесть месяцев с момента подачи заявления об убежище, беженцев можно брать на работу.

Проситель убежища обязан иметь действующее разрешение на трудоустройство, выданное региональным отделением Биржи труда ЧР. Лица, находящиеся под международной охраной (убежище или дополнительная охрана), имеют свободный выход на рынок труда и не должны получать разрешение на трудоустройство.

Граждане ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии не рассматриваются законом при трудоустройстве как иностранцы. Они имеют такие же права в рамках трудовых отношений, как и чехи.

Трудовая карта в Чехии

Иностранцы из третьих стран обязаны получать разрешение на долговременное пребывание и трудоустройство. Речь может идти о так называемой «Трудовой карте», которая содержит в себе два вида разрешения (на проживание и трудоустройство). Выдает ее дипломатическое представительство ЧР в стране проживания иностранца. Продлением ее срока действия занимается Министерство внутренних дел Чехии.

Если работодатель будет просить местные органы в Чехии разрешить трудоустройство иностранца не из ЕС, он должен будет выполнить более строгие требования, чем если бы хотел взять на работу гражданина ЕС. При трудоустройстве гражданина не из Евросоюза работодатель должен подать заявку о вакантном рабочем месте, которое будет в первую очередь предложено гражданам ЧР через Министерство труда и социальных дел Чехии.

Если вакансией никто не заинтересуется, ее можно будет предложить иностранцу, при условии что его квалификация и другие качества соответствуют данной должности. Только после этого иностранец сможет получить трудовую карту.

Согласно § 98 закона о трудовой занятости, особенный режим распространяется на иностранцев, которые учатся, преподают, являются служителями церкви, военными и другими категориями лиц в ЧР.

Синяя карта

«Синяя карта» наделяет иностранца теми же правами, что и трудовая карта. Ее выдают иностранцам с высшим образованием при трудоустройстве на срок дольше, чем один год.

Если иностранец имеет ПМЖ на территории Чехии и у него есть надлежащее удостоверение, он может устраиваться на работу на тех же условиях, что и чехи. Таким образом, ему не требуется никакая карта.

Иностранец также может отдельно получить разрешение на трудоустройство и разрешение на долговременное пребывание. Это значит, что работодатель должен будет уведомить биржу труда о намерении принять на работу иностранца, а иностранный сотрудник затем будет подавать заявление о трудоустройстве у этого работодателя на конкретную позицию. Только после решения всех этих формальностей можно будет подать заявление на получение разрешения на проживание в Министерство внутренних дел ЧР.

Ограничение экономической миграции

С 2017 года ужесточаются условия пребывания иностранцев в Чехии, что связано с целью правительства ограничить экономическую миграцию. Власти говорят, что речь идет не об ограничении трудоустройства иностранцев и ужесточении условий их пребывания, а о стремлении установить равные правила для всех. Поправка к закону, между прочим, ограничит право иностранцев на воссоединение с семьей.

Измененное законодательство позволит останаливать процесс рассмотрения заявления о выдаче разрешения на пребывание в Чехии, если иностранец будет пропускать необходимые явки без уважительной причины или если он будет давать ложную информацию, поддельные документы, а также если у него появится судимость за умышленное уголовное преступление.

Изменения в законе также коснутся и агентств, которые трудоустраивают иностранцев в Чехии без разрешения биржи труда. Появится понятие ненадежного работодателя, который имеет долги по обязательным платежам, не оплачивает страховые взносы за сотрудников или допускает неофициальное трудоустройство. В таких случаях работодателю и вовсе запретят принимать на работу иностранцев.

Инвесторы смогут в упрощенном режиме получать разрешение на долговременное пребывание, но при особых условиях.

Появятся также визы для сезонных работников, которые смогут работать в Чехии не дольше 6 месяцев в календарном году.

Кроме того, будет введена новая карта внутреннего сотрудника предприятия, которая позволит иностранцам находиться в ЧР в течение полугода, если они работают здесь на позиции менеджера, специалиста или стажера в компании или корпорации с центральным офисом за пределами Евросоюза.

Более подробно и с примерами о новых правилах проживания иностранцев в Чехии читайте здесь.

По материалам pohoda.cz