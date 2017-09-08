Бонус для русскоязычных студентов: Бесплатный банковский счет в Чехии

С каждым годом иностранных студентов в Чехии становится все больше и больше. И это понятно: бесплатное европейское образование, доступные цены, множество развлечений и красота местной архитектуры не могут не привлекать сюда студентов буквально со всего мира.
Прага и Брно – в десятке лучших городов мира для учебы и жизни
В 2017 году Прага и Брно вошли в десятку лучших городов мира для учебы и жизни в рейтинге Student View Category, заняв 2-е и 4-е места и обогнав даже такие города, как Нью-Йорк, Париж и Лондон. Студенты высоко оценили Чехию с точки зрения искусства и культуры, ночной жизни, возможностей трудоустройства, разнообразия времяпрепровождения и других параметров.
Прагу любят еще и за ее географическое расположение в самом центре Европы, ведь это открывает огромные возможности для бюджетных путешествий. При этом, по сравнению со странами Западной Европы, расходы на проживание в Чехии почти вдвое меньше.
Менее известна в мире, но горячо любима студентами и столица Моравии – уютный город Брно. Толерантные и отзывчивые местные жители, простота в ориентировании, низкие цены, множество баров и близость гор – благодаря всему этому студенты прозвали Брно большим и дружным студенческим сообществом.
Сколько в Чехии иностранных и русскоязычных студентов?
Согласно последней официальной статистике, в 2015/2016 учебном году в Чехии обучалось 42 220 иностранцев. За последние 23 года количество иностранных студентов в Чехии выросло в шесть раз: с 78 тысяч студентов в 1993 году до 493 тысяч в 2016 году. Впечатляет, правда? Растет и число студентов из России, Беларуси, Украины и Казахстана.
|
Количество студентов Высших учебных заведений ЧР
|
Россия
|
Украина
|
Казахстан
|
Беларусь
|
2003 год
|
415
|
456
|
75
|
182
|
2015 год
|
5672
|
2142
|
1485
|
692
Русскоязычных студентов в Праге и других городах Чехии так много, что для них появляются и специальные услуги – чтобы молодым людям было более комфортно жить и учиться за границей. Это относится и к важной банковской сфере. Например, банк Sberbank CZ, a.s. предложил бесплатное ведение счетов и выгодные условия специально для студентов из России, Украины, Казахстана и Беларуси.
Какой счет можно открыть бесплатно?
В рамках программы «Честный счет» до 31 декабря 2017 года ты можешь бесплатно открыть и на протяжении 3 последующих лет пользоваться услугами счета AKTIV без комиссии.
Для кого действует предложение?
Если ты студент из России, Украины, Казахстана или Беларуси, тебе от 18 до 26 лет и ты получаешь образование на дневной форме обучения в ВУЗе или в языковой школе в Чехии, это предложение – для тебя.
И чем это выгодно?
Ты сможешь не платить за ведение счета и вести коммуникацию с банком на русском языке. Это особенно удобно, пока ты не владеешь чешским языком в совершенстве. Сотрудники семи отделений Sberbank CZ a.s. объяснят тебе все тонкости на русском языке и помогут решить любые вопросы без языкового барьера. Выписки со счета ты тоже сможешь получать на русском языке.
Еще одна важная выгода – специальная услуга банка «Платеж Сбербанк», с помощью которой твои родители смогут быстро и выгодно перевести деньги из России, Украины, Казахстана или Беларуси на твой счет в Чехии.
Оцени главные преимущества ЧЕСТНОГО счета AKTIV:
- Быстрые и выгодные денежные переводы из России;
- Бесплатные входящие и исходящие платежи по Чехии;
- Бесплатное оформление платежной карты к счету;
- Снятие наличных через банкоматы Sberbank CZ, ČSOB, Era (более 1000 банкоматов в Чехии) БЕЗ КОМИССИИ;
- Online banking, мобильное приложение Smart banking и интерфейс банкоматов на русском языке;
- Возможность получать русскоязычные выписки со счета и обслуживаться на русском языке.
Как видишь, основные услуги по управлению твоими средствами банк предлагает бесплатно – и на русском языке.
Как открыть такой счет?
- Приходи в любое отделение Sberbank CZ a.s. и попроси сотрудников открыть тебе ЧЕСТНЫЙ счет AKTIV. Не забудь принести с собой подтверждение об обучении.
- Или почитай об услугах банка на сайте www.sberbank.cz/ru/
- Либо позвони по номеру 543 525 860 (в рабочие дни) и узнай более подробную информацию или назначь личную встречу с консультантом.
Адреса русскоязычных отделений Sberbank CZ a.s.
Прага:
- Václavské nám. 804/58, 110 00 Praha 1
- Na Příkopě 860/24, 110 00 Praha 1
- Lazarská 8/13, 120 00 Praha 2
- Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
- Náměstí I. P. Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Брно:
Panská 2/4, 602 00
Карловы Вары:
T. G. Masaryka 854/25, 360 01
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