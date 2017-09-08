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Бонус для русскоязычных студентов: Бесплатный банковский счет в Чехии

Бонус для русскоязычных студентов: Бесплатный банковский счет в Чехии

Vladislava M 1168 0
Ты учишься или только планируешь учебу в ВУЗе или языковой школе Чехии? Узнай, как открыть выгодный бесплатный счет специально для студентов и получить обслуживание на русском языке.
Бонус для русскоязычных студентов: Бесплатный банковский счет в Чехии

С каждым годом иностранных студентов в Чехии становится все больше и больше. И это понятно: бесплатное европейское образование, доступные цены, множество развлечений и красота местной архитектуры не могут не привлекать сюда студентов буквально со всего мира.

Прага и Брно – в десятке лучших городов мира для учебы и жизни

В 2017 году Прага и Брно вошли в десятку лучших городов мира для учебы и жизни в рейтинге Student View Category, заняв 2-е и 4-е места и обогнав даже такие города, как Нью-Йорк, Париж и Лондон. Студенты высоко оценили Чехию с точки зрения искусства и культуры, ночной жизни, возможностей трудоустройства, разнообразия времяпрепровождения и других параметров.

Прагу любят еще и за ее географическое расположение в самом центре Европы, ведь это открывает огромные возможности для бюджетных путешествий. При этом, по сравнению со странами Западной Европы, расходы на проживание в Чехии почти вдвое меньше.

Менее известна в мире, но горячо любима студентами и столица Моравии – уютный город Брно. Толерантные и отзывчивые местные жители, простота в ориентировании, низкие цены, множество баров и близость гор – благодаря всему этому студенты прозвали Брно большим и дружным студенческим сообществом.

Сколько в Чехии иностранных и русскоязычных студентов?

Согласно последней официальной статистике, в 2015/2016 учебном году в Чехии обучалось 42 220 иностранцев. За последние 23 года количество иностранных студентов в Чехии выросло в шесть раз: с 78 тысяч студентов в 1993 году до 493 тысяч в 2016 году. Впечатляет, правда? Растет и число студентов из России, Беларуси, Украины и Казахстана.
 

Количество студентов Высших учебных заведений ЧР
 

Россия

Украина

Казахстан

Беларусь

2003 год

415

456

75

182

2015 год

5672

2142

1485

692


Русскоязычных студентов в Праге и других городах Чехии так много, что для них появляются и специальные услуги – чтобы молодым людям было более комфортно жить и учиться за границей. Это относится и к важной банковской сфере. Например, банк Sberbank CZ, a.s.  предложил бесплатное ведение счетов и выгодные условия специально для студентов из России, Украины, Казахстана и Беларуси.

Какой счет можно открыть бесплатно?

В рамках программы «Честный счет» до 31 декабря 2017 года ты можешь бесплатно открыть и на протяжении 3 последующих лет пользоваться услугами счета AKTIV без комиссии.

Для кого действует предложение?

Если ты студент из России, Украины, Казахстана или Беларуси, тебе от 18 до 26 лет и ты получаешь образование на дневной форме обучения в ВУЗе или в языковой школе в Чехии, это предложение – для тебя.
 

И чем это выгодно?

Ты сможешь не платить за ведение счета и вести коммуникацию с банком на русском языке. Это особенно удобно, пока ты не владеешь чешским языком в совершенстве. Сотрудники семи отделений Sberbank CZ a.s.  объяснят тебе все тонкости на русском языке и помогут решить любые вопросы без языкового барьера. Выписки со счета ты тоже сможешь получать на русском языке.

Еще одна важная выгода – специальная услуга банка «Платеж Сбербанк», с помощью которой твои родители смогут быстро и выгодно перевести деньги из России, Украины, Казахстана или Беларуси на твой счет в Чехии.

 

Оцени главные преимущества ЧЕСТНОГО счета AKTIV:

- Быстрые и выгодные денежные переводы из России;

- Бесплатные входящие и исходящие платежи по Чехии;

- Бесплатное оформление платежной карты к счету;

- Снятие наличных через банкоматы Sberbank CZ, ČSOB, Era (более 1000 банкоматов в Чехии) БЕЗ КОМИССИИ;

- Online banking, мобильное приложение Smart banking и интерфейс банкоматов на русском языке;

- Возможность получать русскоязычные выписки со счета и обслуживаться на русском языке.

Как видишь, основные услуги по управлению твоими средствами банк предлагает бесплатно – и на русском языке.

Как открыть такой счет?

- Приходи в любое отделение Sberbank CZ a.s. и попроси сотрудников открыть тебе ЧЕСТНЫЙ счет AKTIV. Не забудь принести с собой подтверждение об обучении.smiley

- Или почитай об услугах банка на сайте www.sberbank.cz/ru/

- Либо позвони по номеру 543 525 860 (в рабочие дни) и узнай более подробную информацию или назначь личную встречу с консультантом.

Адреса русскоязычных отделений Sberbank CZ a.s.

Прага:

- Václavské nám. 804/58, 110 00 Praha 1
- Na Příkopě 860/24, 110 00 Praha 1
- Lazarská 8/13, 120 00 Praha 2
- Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
- Náměstí I. P. Pavlova 3, 120 00 Praha 2

Брно:
Panská 2/4, 602 00

Карловы Вары:
T. G. Masaryka 854/25, 360 01
 

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