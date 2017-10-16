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Валютный контроль россиян за границей упростят

Валютный контроль россиян за границей упростят

Vladislava M 1346 0
Гражданам России, которые учатся или работают за рубежом, будет проще отчитаться о доходах и движении средств на иностранных счетах.
Валютный контроль россиян за границей упростят

В ближайшем будущем жизнь российских эмигрантов, которые работают и учатся за рубежом, станет проще. Россия планирует ослабить валютный контроль и снять «излишнюю» нагрузку с российских банков. Соответствующие изменения содержатся в новой поправке к закону о валютном регулировании и контроле граждан. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет Ria.ru.

За последнее время это уже второй законопроект, касающийся россиян за рубежом. Ранее Госдума рассмотрела поправку, которая позволяет гражданам России, работающим в российских компаниях за границей, получать деньги в зарубежной валюте. Согласно действующему закону, сотрудники таких компаний могут получать зарплату только в рублях, хотя и живут за рубежом.

По словам Медведева, упростить валютное регулирование собираются с целью разгрузки российских банков и облегчения жизни гражданам, которые учатся и работают в других странах.

Как изменится понятие валютного резидента РФ

Премьер считает, что россияне должны отчитываться о доходах перед налоговой, но контроль средств можно сделать более эффективным. Одним из главных изменений будет уточнение понятия валютного резидента России. На данный момент валютными резидентами НЕ считаются те граждане РФ, которые прожили за рубежом с целью учебы и работы не менее года. Медведем предложил сократить этот срок до 183 дней в году (в общей сложности).

Граждане, которые перестали быть валютными резидентами России, не обязаны уведомлять российскую налоговую о своих зарубежных счетах, движении средств по ним. Кроме того, с них снимают ограничения на проведение операций. (Здесь можно подробнее почитать о понятии валютных резидентов РФ).

Закон должен вступить в силу 1 января 2018 года. Тогда же будет введен единый срок для подачи уведомлений и отчетов о движении средств на зарубежных счетах валютными резидентами. Подать справку нужно будет 1 июня.

Как упростят жизнь валютным резидентам

Новый законопроект упростит жизнь и валютным резидентам. Они смогут получать деньги на зарубежные счета от продажи транспорта и недвижимости за границей, минуя банки в России.

В сфере недвижимости это правило будет работать только в том случае, если страна регистрации имущества участвует во многостороннем соглашении об автоматическом обмене финансовой информацией, входит в ФАТФ либо ОЭСР. Счет, на который поступают средства, должен быть открыт в банке этой страны.

После вступления в силу поправки к закону валютные резиденты также смогут делать покупки или оплачивать работы в России с помощью своих банковских карт от зарубежных счетов.

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Темы
Россия иммиграция налоги банки законопроект
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