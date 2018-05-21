Компания Study Consulting поможет русскоязычным студентам с трудоустройством

Компания Study Consulting открывает HR-отделение по подготовке и помощи с трудоустройством в Чехии. Ближайшая ярмарка по трудоустройству пройдет уже 15 июня.

Компания Study Consulting, которая в этом году перешагнула рубеж 10 лет успешной работы с иностранными студентами на территории Чешской Республики, открывает HR-отделение по подготовке и помощи с трудоустройством квалифицированных сотрудников на территории Чехии.

Этот шаг был логическим развитием компании. Помогая иностранным студентам в течение обучения и при сдаче государственных экзаменов, компания также предоставляет услугу подготовки к собеседованию и составлению резюме. Как выяснилось, несмотря на довольно широкое предложение вакансий на рынке труда в Чешской Республике, многие выпускники ВУЗов – иностранцы, долго не могут найти работу по специальности. При этом, работодатели также в поиске квалифицированных сотрудников со знанием английского, русского и других языков.





При сотрудничестве с крупными международными и чешскими компаниями Study Consulting будет проводить предварительную оценку кандидата на открытую вакансию, помогать ему с составлением резюме и готовить к собеседованию в данной компании. Также в рамках подготовки студентам будут рассказывать об условиях работы, окладе и других бонусах, которые предлагает компания.

Услугой трудоустройства могут воспользоваться не только студенты чешских ВУЗов, но и иностранцы, которые хотят иммигрировать в Чешскую Республику.

Этот процесс состоит из нескольких этапов:

1. Рассмотрение резюме кандидата на открытые вакансии в чешских средних и крупных компаниях.

2. Проведение собеседования с HR-менеджером компании Study Consulting для предварительного скриннинга кандидата.

3. Рекомендация кандидата на открытую вакансию в чешской компании.

4. Помощь с нострификацией диплома о высшем образовании.

5. Помощь в оформлении документов, включая рабочий договор и подготовку к собеседованию в посольстве.

Также компания Study Consulting проводит ряд мероприятий, посвященных трудоустройству студентов в чешских компаниях после окончания ВУЗа: мастер-классы по трудоустройству, ярмарки с участием HR менеджеров чешских компаний, воркшопы по успешному выполнению тестов оценки кандидатов (Assessment centre).

Ближайшее мероприятие – ярмарка по трудоустройству – пройдет уже скоро: 15 июня в 16:00 в Кайзерштейнском дворце в самом центре Праги (Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, 110 00 Praha 1). На месте приглашенные смогут пообщаться с представителями чешских компаний и предложить им свои резюме.

Запись на ярмарку по трудоустройству по телефону: 774 057 609.

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