Ассистент Бухгалтерa

Тип занятости Полный день Профессия Ассистент бухгалтера Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата 30 000 CZK Компания SLT EUROPE s.r.o.

Описание Мы являемся компанией, выступающей на Чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.

В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент Бухгалтерa.

У Вас есть опыт работы на позиции асситента бухгалтерского департамента, желаете постоянно учиться чему-то новому, добиваться карьерного и личностного роста и быть частью непрерывно растущей компании? Тогда пришлите нам свое резюме, а также мотивационное письмо на электроный адрес: yana.lyubova@slt.cz , потому что, возможно, мы ищем именно Вас!

Требования - Знание Русского и Чешского языка

- владение устным письменным Чешским языком на уровне В2 , английский язык приветствуются;

- опыт работы минимум 2 год;

- минимально оконченное среднее образование, экомическое образования приветствуется;

- знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством ;

- пунктуальность, ответственность к работе с документами;

- прогресивное пользование компьютером и офисных программ;

- коммуникабельность и тактичность;

- грамотная устная и письменная речь.

Условия - предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;

- дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;

- регулярные корпоративные мероприятия;

- соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 35.000,-Кч.;

- повышения квалификации и личностный рост;

- начало работы возможно уже сейчас.