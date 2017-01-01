Мы являемся компанией, выступающей на Чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.
В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент Бухгалтерa.
У Вас есть опыт работы на позиции асситента бухгалтерского департамента, желаете постоянно учиться чему-то новому, добиваться карьерного и личностного роста и быть частью непрерывно растущей компании? Тогда пришлите нам свое резюме, а также мотивационное письмо на электроный адрес: yana.lyubova@slt.cz , потому что, возможно, мы ищем именно Вас!
- Знание Русского и Чешского языка
- владение устным письменным Чешским языком на уровне В2 , английский язык приветствуются;
- опыт работы минимум 2 год;
- минимально оконченное среднее образование, экомическое образования приветствуется;
- знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством ;
- пунктуальность, ответственность к работе с документами;
- прогресивное пользование компьютером и офисных программ;
- коммуникабельность и тактичность;
- грамотная устная и письменная речь.
- предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;
- дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;
- регулярные корпоративные мероприятия;
- соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 35.000,-Кч.;
- повышения квалификации и личностный рост;
- начало работы возможно уже сейчас.
Что Вас ожидает:
- сбор необходимых документов для бухгалтерского департамента;
- обеспечивать ежедневную административную работу в офисе, обработка входящих звонков и корреспонденции, ведение телефонных переговоров с клиентами ;
- консультация клиентов по бухгалтерским вопросам;
- постоянное взаимодействие с Бухгалтерским Департаментом ;
- первичная оброботка Бухгалтерских документов
- коммуникация с Нологовой инстанцией , органами Социального и Медицинского страхования;
- обеспечение сохранности документов и сдача их в установленные сроки в архив;
- ввод текущей информации в базу данных CRM;
Yana Lyubova
yana.lyubova@slt.cz
+420 608 731 881