Бухгалтер по учету зарплат

Мы являемся компанией, выступающей на Чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.
В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтерa по учету зарплат.
У Вас есть опыт работы на позиции бухгалтера по учету зарплат, желаете постоянно учиться чему-то новому, добиваться карьерного и личностного роста и быть частью непрерывно растущей компании? Тогда пришлите нам свое резюме, а также мотивационное письмо на электроный адрес: yana.lyubova@slt.cz , потому что, возможно, мы ищем именно Вас!
- Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В1 и выше
- Умение работать в программе Money S большое преимущество
- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством !
- Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года
- Свободное владение ПК и офисными программами
- Пунктуальность, ответственность в работе с документами
- Чистая Зарплата от 25000 до 35000 крон после прохождения испытательного периода
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Оплата отпуска, больничного листа
- Предоставление рабочего телефона
- Дружный коллектив
- Комфортабельный офис в центре Праги
ОБЯЗАННОСТИ:
- Расчёт и начисление заработных плат
- Расчет отпускных, листков временной нетрудоспособности
- Формирование и сдача отчётности
- Подготовка документов к проверкам и непосредственное участие на них
- Регистрация сотрудников, включая иностранцев, во всех необходимых инстанциях
- Регистрация фирмы как работодателя во всех необходимых инстанциях
- Подготовка справок и подтверждений по зарплатам
Yana Lyubova
yana.lyubova@slt.cz
+420 608 731 881