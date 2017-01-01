Бухгалтер по учету зарплат

Описание

Мы являемся компанией, выступающей на Чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.

В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтерa по учету зарплат.

У Вас есть опыт работы на позиции бухгалтера по учету зарплат, желаете постоянно учиться чему-то новому, добиваться карьерного и личностного роста и быть частью непрерывно растущей компании? Тогда пришлите нам свое резюме, а также мотивационное письмо на электроный адрес: yana.lyubova@slt.cz , потому что, возможно, мы ищем именно Вас!