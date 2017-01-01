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Провизор/Фармацевт

Размещено 18 апреля 18:37
Тип занятости
Полный день
Профессия
Фармацевт
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
не указана
Компания
Bohemian Sympfony s.r.o
Описание

Аптека Святой Марии в Карловых Варах приглашает в свой дружный коллектив фармацевта/провизора.
Основные обязанности:
- Консультация покупателей по лекарственным препаратам и средствам из аптечного ассортимента.
- Оказание грамотной профессиональной консультации.
- Продажа лекарственных средств и сопутствующих товаров.

Требования

- Профильное среднее специальное фармацевт или высшее образование провизор.
- Знание русского языка.
- Знание компьютерной кассы.
- Знание ассортимента лекарственных препаратов.
- Знание марок лечебной косметики и навыки продаж.
- Ответственность‚ честность‚ общительность.

Условия

- Уважительное отношение к сотрудникам.
- Удобный, сменный график.
- Оплачиваемые больничные и отпускные.
- Возможность карьерного и профессионального роста.

Контакты:

Милена Осипова

milena.osipova@stmaria.cz

775171898



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