Провизор/Фармацевт

Аптека Святой Марии в Карловых Варах приглашает в свой дружный коллектив фармацевта/провизора.
Основные обязанности:
- Консультация покупателей по лекарственным препаратам и средствам из аптечного ассортимента.
- Оказание грамотной профессиональной консультации.
- Продажа лекарственных средств и сопутствующих товаров.
- Профильное среднее специальное фармацевт или высшее образование провизор.
- Знание русского языка.
- Знание компьютерной кассы.
- Знание ассортимента лекарственных препаратов.
- Знание марок лечебной косметики и навыки продаж.
- Ответственность‚ честность‚ общительность.
- Уважительное отношение к сотрудникам.
- Удобный, сменный график.
- Оплачиваемые больничные и отпускные.
- Возможность карьерного и профессионального роста.
Милена Осипова
milena.osipova@stmaria.cz
775171898