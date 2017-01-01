Провизор/Фармацевт

Описание

Аптека Святой Марии в Карловых Варах приглашает в свой дружный коллектив фармацевта/провизора.

Основные обязанности:

- Консультация покупателей по лекарственным препаратам и средствам из аптечного ассортимента.

- Оказание грамотной профессиональной консультации.

- Продажа лекарственных средств и сопутствующих товаров.