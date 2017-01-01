Описание

В компанию #LekviGroup на постоянную работу требуется ассистентка руководителя.

Обязанности: организация работы рецепции, встреча гостей, выполнение поручений менеджмента компании, планирование и организация встреч руководителя компании. Доступность на телефоне 24 часа в сутки.

Предлагаем: комфортное рабочее место в новом офисе, оплачиваемую мобильную связь, ноутбук, возможность обучения.

З/п на испытательный срок: 22 000 кч, после 25 000 - 27 000 крон.

✉Отправляйте резюме с фото на hr@lekvi.cz