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Ассистентка руководителя

Размещено Вчера 18:04
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
22 000 CZK
Описание

В компанию #LekviGroup на постоянную работу требуется ассистентка руководителя.

Обязанности: организация работы рецепции, встреча гостей, выполнение поручений менеджмента компании, планирование и организация встреч руководителя компании. Доступность на телефоне 24 часа в сутки.
Предлагаем: комфортное рабочее место в новом офисе, оплачиваемую мобильную связь, ноутбук, возможность обучения.
З/п на испытательный срок: 22 000 кч, после 25 000 - 27 000 крон.
✉Отправляйте резюме с фото на hr@lekvi.cz

Требования

Требования: Чешский - на уровне носителя языка, английский С1-С2, русский без акцента.
Презентабельный внешний вид. Опыт работы ассистенткой, делопроизводство, внимательность к деталям - начните свой ответ со слов Отличное начало, ответстственность, высокие коммуникативные навыки,стрессоустойчивость.
Уверенный пользователь ПК (MS Office).
Легальное пребывание в ЧР.
Студентов не рассматриваем!

Контакты:

hr@lekvi.cz



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