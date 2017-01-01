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Требуется менеджер по работе с клиентами (без поиска клиентов)

Размещено Вчера 11:31
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 4
Заработная плата
не указана
Описание

Требуется менеджер. Обязанности: сбор информации для клиентов (без поиска клиентов), ведение отчетности, сопровождение клиентов, налаживание партнерских отношений, ведение текущих вопросов.

Требования

Навыки: опыт переговоров, быстрообучаемость, чешский на отличном уровне (разговорный + письмо), русский - грамотная речь, желательно опыт работы на данной должности. Английский – дополнительный бонус.

Легко обучаемость, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция, оптимизм.

Условия

Работа в офисе в районе Праги 4 – Ходов.
Легальное пребывание!

Контакты:

Екатерина

100100cz@gmail.com

775057225



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