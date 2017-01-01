Требуется менеджер по работе с клиентами (без поиска клиентов)

Требуется менеджер. Обязанности: сбор информации для клиентов (без поиска клиентов), ведение отчетности, сопровождение клиентов, налаживание партнерских отношений, ведение текущих вопросов.
Навыки: опыт переговоров, быстрообучаемость, чешский на отличном уровне (разговорный + письмо), русский - грамотная речь, желательно опыт работы на данной должности. Английский – дополнительный бонус.
Легко обучаемость, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция, оптимизм.
Работа в офисе в районе Праги 4 – Ходов.
Легальное пребывание!
Екатерина
100100cz@gmail.com
775057225