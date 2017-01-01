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Продавец, консультант
Размещено 08 июня 00:35
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
100 CZK
Описание
Продавец, консультант в магазин
Требования
Русский язык
Условия
Отличные
Контакты:
Ivan Ivanov
ivanoviv@email.cz
777196825
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