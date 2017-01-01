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Продавец, консультант

Размещено 08 июня 00:35
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
100 CZK
Описание

Продавец, консультант в магазин

Требования

Русский язык

Условия

Отличные

Контакты:

Ivan Ivanov

ivanoviv@email.cz

777196825



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