В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется менеджер отдела аренды недвижимости на полный рабочий день с фиксированным окладом.
• Свободное владение чешским языком.
• Стрессоустойчивость и возможность работать в режиме многозадачности.
• Испытательный срок 1 неделя.
• Фиксированная заработная плата + % с продаж.
• Рабочий день с 9:00 до 18:00.
• Работа в современном офисе в самом центре Пражских Виноград в международном коллективе 10 молодых профессионалов.
Профиль сотрудника:
• Вам от 20 до 26 лет.
• Вы ответственный человек, который не пойдет пить кофе пока не будут решены приоритетные задачи по клиентам.
Ваши основные качества:
• Честность
• Справедливость
• Дружелюбие
• Целеустремленность.
Барков Глеб Евгеньевич
hr@homerealestate.cz
777951799