Менеджер отдела аренды недвижимости

Условия

• Испытательный срок 1 неделя.

• Фиксированная заработная плата + % с продаж.

• Рабочий день с 9:00 до 18:00.

• Работа в современном офисе в самом центре Пражских Виноград в международном коллективе 10 молодых профессионалов.

Профиль сотрудника:

• Вам от 20 до 26 лет.

• Вы ответственный человек, который не пойдет пить кофе пока не будут решены приоритетные задачи по клиентам.

Ваши основные качества:

• Честность

• Справедливость

• Дружелюбие

• Целеустремленность.