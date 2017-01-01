Требуется ассистент, помощник

Тип занятости Полный день Профессия Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата 25 000 CZK

Описание Требуется помощник руководителя. Обязанности: организация работы офиса, реклама в интернете, выполнение поручений руководителя. Доступность на телефоне 24ч. Личные качества: внимательность, ответственность, общительность, стрессоустойчивость. Уверенный пользователь ПК, ВНЖ, ПМЖ, кроме студентов.

Требования Женщина от 23 до 45 лет, высшее образование. Очень хороший чешский язык, очень хороший письменный и устный английский (желательно С1-С2), родной русский. Хороший, деловой внешний вид. Опыт работы в сфере недвижимости, финансовой или собственного частного бизнеса.

Условия комфортные условия, затраты на личный автомобиль, рабочий телефон, ноутбук.