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Требуется ассистент, помощник

Размещено 02 июня 01:39
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Требуется помощник руководителя. Обязанности: организация работы офиса, реклама в интернете, выполнение поручений руководителя. Доступность на телефоне 24ч. Личные качества: внимательность, ответственность, общительность, стрессоустойчивость. Уверенный пользователь ПК, ВНЖ, ПМЖ, кроме студентов.

Требования

Женщина от 23 до 45 лет, высшее образование. Очень хороший чешский язык, очень хороший письменный и устный английский (желательно С1-С2), родной русский. Хороший, деловой внешний вид. Опыт работы в сфере недвижимости, финансовой или собственного частного бизнеса.

Условия

комфортные условия, затраты на личный автомобиль, рабочий телефон, ноутбук.

Дополнительная информация

Сфера работы компании: иностранные инвестиции, 7 лет. Срок контракта от 2 лет. Контакт: отправлять подробное резюме на русском и английском языке с актуальным фото на майл. brand.hf.new@gmail.com .

Контакты:

Alex

brand.hf.new@gmail.com



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