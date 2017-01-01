офис менеджер

• Ведение делопроизводства (оформление и регистрация документов; организация их хранения; передача документов в необходимое подразделение либо определённому сотруднику)
• Работа с оргтехникой (принтер, сканер, факс)
• Приём, распределение и отправка корреспонденции
• Встреча гостей
• Поиск информации по заданию руководителя
• Контроль указаний и исполнения задач руководителя
• Выполнение других поручений руководителя
• Опыт работы в должности секретаря, персонального ассистента, офис-менеджера
• Грамотная письменная и устная речь.
• Языки: русский, чешский, английский (дополнительные языки приветствуются)
• Знание стандартов ведения деловой переписки, оформления документации.
• Навыки работы с оргтехникой, уверенный пользователь ПК (MS Office – Word, Excel, Outlook).
• Знание делового этикета, высокая коммуникабельность, позитивность, презентабельный внешний вид.
• Заработная плата от 20.000 крон
• График работы: 5/2, с 9.00. до 17.00
• Оформление в соответствии с трудовым законодательством.
• Место расположения офиса: Říčany – Jažlovice, Zděbradská 92, Pepper-decor s.r.o.
LITVINA NATALIA
recruiting@pepper-decor.cz
+420777706976