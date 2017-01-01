офис менеджер

Описание

• Ведение делопроизводства (оформление и регистрация документов; организация их хранения; передача документов в необходимое подразделение либо определённому сотруднику)

• Работа с оргтехникой (принтер, сканер, факс)

• Приём, распределение и отправка корреспонденции

• Встреча гостей

• Поиск информации по заданию руководителя

• Контроль указаний и исполнения задач руководителя

• Выполнение других поручений руководителя