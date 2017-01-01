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Praha 1

требуется: Водители категории B, München

Размещено 22 июня 13:40
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Курьер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 840 EUR
Компания
Logistik GmbH
Описание

Компании Logistick GmbH требуется: Водители категории B. Для работы по доставке посылок по территории города München Германия . Официальное трудоустройство Заработная плата от 1840 Euro в месяц ( 48 часов в неделю ) . полный социальный пакет .Требуются граждане EC.Пол не имеет значения работа физически не тяжелая, до 45 лет. На работу принимает непосредственно работодатель (не бюро по трудоустройству). Для более подробной информации или по поводу предложения вашей вакансии по ниже указанному телефону или E-Mail ежедневно.

Контакты:

Elena

elena.komarovskiy@gmx.net

+4917664671911, +4917620780017



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