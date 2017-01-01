ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА ДО 3,5 Т ИЛИ 5 Т- Завод Coca Cola,Прага

Описание

ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА ДО 3,5 Т ИЛИ 5 Т - работа в Праге завод Coca-Cola! З-та- от 1000 доларов . Если у Вас есть действующая лицензия водителя автопогрузчика и опыт работы хотя бы 1 год на позиции водителя автопогрузчика грузоподъемностью до 3,5 тонн или водителя автопогрузчика грузоподъемностью 5 тонн, мы предлагаем Вам работу в Праге на заводе Coca-Cola - одной из крупнейших мировых компаний! Высокая зарплата,премии. Долгосрочная работа.Условие знание чешского на конимукативном уровне. Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты. Есть и другие свободные вакансии,все вакансии бесплатные.

Встречаем в Праге,поселяем.

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408

email: t.virag@workintense.cz