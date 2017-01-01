Водитель , Дальнобойщик

Чешская компания K.R.U.G. s.r.o. набирает новых сотрудников.
Профессия: Водители- Дальнобойщики.
Необходимые документы: Водительское удостоверение категории C,D,E ; Водительская карта.
Место работы: Карловы Вары (Чехия).
Начало работы: с 1 сентября
Пол: Мужчины от 22 до 45.
Зарплата: от 40000 до 50000 в месяц.
Оплата: 1 раз в месяц.
Документы: Чешская виза, документы ЕУ, Польская рабочая виза.
На время: неограниченно .
Контакт на отдел по трудоустройству:
+420608596320 Денис
Viber, WhatsApp.
Время работы отдела:
Понедельник- Пятница
9:00 - 18:00
Зверев Денис Дмитриевич
zverev9110@gmail.com
+420608596320