Водитель , Дальнобойщик

Описание

Чешская компания K.R.U.G. s.r.o. набирает новых сотрудников.

Профессия: Водители- Дальнобойщики.

Необходимые документы: Водительское удостоверение категории C,D,E ; Водительская карта.

Место работы: Карловы Вары (Чехия).

Начало работы: с 1 сентября

Пол: Мужчины от 22 до 45.

Зарплата: от 40000 до 50000 в месяц.

Оплата: 1 раз в месяц.

Документы: Чешская виза, документы ЕУ, Польская рабочая виза.

На время: неограниченно .

Контакт на отдел по трудоустройству:

+420608596320 Денис

Viber, WhatsApp.

Время работы отдела:

Понедельник- Пятница

9:00 - 18:00