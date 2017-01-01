Вакансии открыта! Ищем опытных мастеров для нашей команды.
В течении четырех лет наш салон Dominion Nails является одним из самых успешных‚ активно развивающихся стабильных салонов. Ищем опытных мастеров для нашей команды! Вакансия открыта.
Обязанности:
• Выполнение маникюра (классический‚ европейский‚
• Выполнение педикюра (классический‚ аппаратный‚).
• Дизайн ногтей.
• Парафинотерапия.
Требования:
• Хорошая скорость выполнения работы при высоком качестве.
• Опыт работы от 6 месяцев
• Высокая работоспособность.
• Стремление к профессиональному развитию..
• Интерес к профессии.
• Коммуникабельность‚ желание работать и зарабатывать.
Условия:
• Оформление офицальное.
• Материалы и инструменты предоставляются салоном.
• График 2/2‚ % от выручки + % с продаж + премии и подарки. Дополнительная мотивационная программа после года работы.
• Предоставление Салоном рабочей формы (верх)‚ материалов и инструментов.
• Удобное расположение салона.
• Повышение Вашей квалификации и обучение у мастеров в учебном Центре компании.
• Молодой‚ дружный коллектив.
• Скидки 60% на услуги салона для сотрудников.
Место работы:
Belgicka 20, Praha 2 .
+420 222 523 964
+420 774 289 727
http://www.dominion-nails.com
Ирина
irina.prg@gmail.com
774289772