Описание

Вакансии открыта! Ищем опытных мастеров для нашей команды.

В течении четырех лет наш салон Dominion Nails является одним из самых успешных‚ активно развивающихся стабильных салонов. Ищем опытных мастеров для нашей команды! Вакансия открыта.

Обязанности:

• Выполнение маникюра (классический‚ европейский‚

• Выполнение педикюра (классический‚ аппаратный‚).

• Дизайн ногтей.

• Парафинотерапия.

Требования:

• Хорошая скорость выполнения работы при высоком качестве.

• Опыт работы от 6 месяцев

• Высокая работоспособность.

• Стремление к профессиональному развитию..

• Интерес к профессии.

• Коммуникабельность‚ желание работать и зарабатывать.

Условия:

• Оформление офицальное.

• Материалы и инструменты предоставляются салоном.

• График 2/2‚ % от выручки + % с продаж + премии и подарки. Дополнительная мотивационная программа после года работы.

• Предоставление Салоном рабочей формы (верх)‚ материалов и инструментов.

• Удобное расположение салона.

• Повышение Вашей квалификации и обучение у мастеров в учебном Центре компании.

• Молодой‚ дружный коллектив.

• Скидки 60% на услуги салона для сотрудников.

Место работы:

Belgicka 20, Praha 2 .

+420 222 523 964

+420 774 289 727

http://www.dominion-nails.com