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Специалист по рекламе

Размещено Сегодня 09:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по рекламе
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
ATRUA
Описание

Примем на работу нового сотрудника на позицию специалиста по рекламе.
Опыт работы не обязателен, подходит для студентов.

Обязаности:
- создание рекламных кампаний
- размещение рекламы в интернете
- оптимизация рекламных кампаний

Свое резюме на русском языке отправляйте на емаил: hr@atrua.cz

Требования

- Продвинутый пользователь ПК
- Adobe Photoshop (обязательно)
- Русский язык (родной), чешский и английский языки
- Пунктуальность
- Целеустремленность

Условия

- Место работы в центре Праги
- Молодой и дружелюбный коллектив
- Своевременная выплата зарплаты

Контакты:

Karen Grigoryan

hr@atrua.cz



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