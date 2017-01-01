Специалист по рекламе

Описание

Примем на работу нового сотрудника на позицию специалиста по рекламе.

Опыт работы не обязателен, подходит для студентов.

Обязаности:

- создание рекламных кампаний

- размещение рекламы в интернете

- оптимизация рекламных кампаний

Свое резюме на русском языке отправляйте на емаил: hr@atrua.cz