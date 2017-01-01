Специалист по рекламе

Примем на работу нового сотрудника на позицию специалиста по рекламе.
Опыт работы не обязателен, подходит для студентов.
Обязаности:
- создание рекламных кампаний
- размещение рекламы в интернете
- оптимизация рекламных кампаний
Свое резюме на русском языке отправляйте на емаил: hr@atrua.cz
- Продвинутый пользователь ПК
- Adobe Photoshop (обязательно)
- Русский язык (родной), чешский и английский языки
- Пунктуальность
- Целеустремленность
- Место работы в центре Праги
- Молодой и дружелюбный коллектив
- Своевременная выплата зарплаты
Karen Grigoryan
hr@atrua.cz