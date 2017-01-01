Офис-менеджер/секретарь на ресепшн

Требуется секретарь на ресепшн, девушка до 30 лет.
Обязанности:
- Выполнение служебных поручений.
- Организация приема посетителей, планирование встреч.
- Административно-хозяйственное обеспечение.
- Прием, отправка корреспонденции.
- Ведение документооборота.
- Деловая переписка.
Требования:
- Владение русским, английским и чешским языками.
- Умение писать грамотно тексты на разные темы.
- Приятная, опрятная внешность.
- Пунктуальность, ответственность, исполнительность.
- Коммуникабельность, вежливость, приветливость.
- Уверенный пользователь ПК.
Высшее образование, можно бакалавр. Полный рабочий день.
Резюме (с фото) отправлять на электронную почту: msmpraha@seznam.cz
Евгений
msmpraha@seznam.cz