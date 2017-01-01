Описание

Кладовщик Прага, Тухомежице.

Требуется кладовщик на сортировку, контроль, упаковку товара, манипуляции с бандеролями. Зарплата кладовщика от 90 крон на час, при необходимости - можем предложить проживание в общежитиях. Физическая способность приветствуется. Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408

email: t.virag@workintense.cz