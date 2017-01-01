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Кладовщик Прага, Тухомежице.

Размещено Вчера 11:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
90 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Кладовщик Прага, Тухомежице.
Требуется кладовщик на сортировку, контроль, упаковку товара, манипуляции с бандеролями. Зарплата кладовщика от 90 крон на час, при необходимости - можем предложить проживание в общежитиях. Физическая способность приветствуется. Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
email: t.virag@workintense.cz

Контакты:

Europa Workintense

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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