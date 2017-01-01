Работа в супермаркете Теско,Прага

Описание

Супермаркет Tesco. Прага. ОБЯЗАННОСТИ: раскладка товара на полки, дневные и ночные смены,рабочий день 8 - 12 часов,оплата от 90 крон, при необходимости - можем предложить проживание в общежитиях,знание чешского приветствуется. Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408

email: t.virag@workintense.cz