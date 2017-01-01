Работа в супермаркете Теско,Прага

Супермаркет Tesco. Прага. ОБЯЗАННОСТИ: раскладка товара на полки, дневные и ночные смены,рабочий день 8 - 12 часов,оплата от 90 крон, при необходимости - можем предложить проживание в общежитиях,знание чешского приветствуется. Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
email: t.virag@workintense.cz
Europa Workintense
t.virag@workintense.cz
+420 702 087 408