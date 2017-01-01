Предлагаем официальную работу в Чехии, широкий выбор вакансий в разных городах Чехии.
Проживание предоставляется бесплатно.
Зарплаты от 18 000 грн/месяц.
Сферы предлагаем вакансий:
-строительство
-швеи
-разнорабочие
-работа на прачечных
-работа в пекарнях
-работа на заводах
-работа на складах
и т.д.
Помогаем с получением рабочей визы в Чехию с перспективой подачи документов на рабочую карту Чехии.
Звоните/пишите за подробной информацией по поводу вакансий и по визовым вопросам:
по viber: +420 727 842 055
по skype: maria.workintense
по e-mail: m.palinchak@workintense.cz
Europa Workintense
m.palinchak@workintense.cz
+420 727 842 055